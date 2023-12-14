https://sputniknews.com.tr/20231214/hakeme-saldiran-faruk-koca-ak-parti-uyeliginden-istifa-etti-1078479752.html

Hakeme saldıran Faruk Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti

Hakeme saldıran Faruk Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T19:53+0300

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türkiye

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AK Parti üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verildi.Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1. fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edildi.Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.

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