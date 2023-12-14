https://sputniknews.com.tr/20231214/hakeme-saldiran-faruk-koca-ak-parti-uyeliginden-istifa-etti-1078479752.html
Hakeme saldıran Faruk Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti
Hakeme saldıran Faruk Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T19:53+0300
2023-12-14T19:53+0300
2023-12-14T19:53+0300
türkiye
faruk koca
ak parti
istifa
istifa
mke ankaragücü
çaykur
çaykur rizespor
hakem
halil umut meler
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AK Parti üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verildi.Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1. fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edildi.Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.
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faruk koca, ak parti, istifa, istifa, mke ankaragücü, çaykur, çaykur rizespor, hakem, halil umut meler
faruk koca, ak parti, istifa, istifa, mke ankaragücü, çaykur, çaykur rizespor, hakem, halil umut meler
Hakeme saldıran Faruk Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti.
AK Parti üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verildi.
Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1. fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edildi.
Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.
Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.
Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.