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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231215/abnin-genislemeye-devam-etmesi-mumkun-degil-1078502843.html
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma ve Gürcistan’a aday statüsü verme kararlarını değerlendiren Rus uzman... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T17:16+0300
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Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Avrupa-Atlantik Güvenlik Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın, diğer eski Sovyet cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus’la birlikte Avrupa Komşuluk Politikası’nın katılımcıları arasında yer aldığını anımsatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Kudryaşova, AB’nin Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma ve Gürcistan’a aday statüsü verme kararlarının, bu ülkelerin Rusya’yla yakınlaşmasını engelleme amacını taşıdığını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:
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ukrayna, moldova, gürcistan, ab, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, üyelik müzakereleri
ukrayna, moldova, gürcistan, ab, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, üyelik müzakereleri

‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’

17:16 15.12.2023
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAB
AB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma ve Gürcistan’a aday statüsü verme kararlarını değerlendiren Rus uzman Kudryaşova, bu planların uygulanmasının, neredeyse aşılmaz engellerin varlığı nedeniyle mümkün olmadığını belirtti.
Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Avrupa-Atlantik Güvenlik Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın, diğer eski Sovyet cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus’la birlikte Avrupa Komşuluk Politikası’nın katılımcıları arasında yer aldığını anımsatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde AB ve bu ülkeler arasında serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması, bu ülkelerin yeşil ekonomiye geçmesi, AB’yle vizesiz rejimin oluşturulması öngörülüyordu. Ama gördüğümüz gibi, bu politikanın uygulanmaya başlamasından bu yana geçen 20 yılda bu alanların hiçbirinde gözle görülür bir ilerleme sağlanamadı.

Bu bağlamda tamamen mantıklı bir soru ortaya çıkıyor: Sonucu belliyse Avrupa Komşuluk Politikası hangi amaçla uygulanıyor? Avrupa Birliği, post-Sovyet alanından olan bu ülkelerden daha fazla sadakat bekliyor, hepsi bu. Bu ülkeleri birliğe kabul etme niyetinde değil. Üstelik AB’ye katılımlarının önünde çok objektif ve neredeyse aşılamaz engeller var.

Her şeyde önce, toprak anlaşmazlığı olan ülkeler AB’ye kabul edilemez. Oysa Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın toprak anlaşmazlıkları var.

İkincisi, bu ülkelerin AB’ye katılım için resmi aday statüsü alabilmeleri için Kopenhag kriterlerini de yerine getirmeleri gerekeceği unutmamalı. Bu çok zor olsa da misal, Türkiye bu kriterleri yerine getirmiş durumda.

Kopenhag kriterleri yerine getirildikten sonra ülkeler, bitki sağlığı da dahil çok sayıda bürokratik şartı yerine getirmek zorunda. Bu da çok büyük fonlar gerektiriyor. AB’nin artık onları aynı miktarlarda finanse etmeye hazır olmadığı göz önüne alındığında, söz konusu ülkeler bu şartları ne ölçüde uygulayabilir? Üstelik AB içinde, Ukrayna gibi ülkelere fon sağlanmasının durdurulması gerektiğini açıkça ilan eden Avusturya, Slovakya ve Macaristan gibi muhalefetin ortaya çıktığını görüyoruz.”

Kudryaşova, AB’nin Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma ve Gürcistan’a aday statüsü verme kararlarının, bu ülkelerin Rusya’yla yakınlaşmasını engelleme amacını taşıdığını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:
“Bu kararlar gerçek olmaktan çok gösteriş amaçlı. Bu adım, en basit objektif sebeplerden dolayı ciddiye alınamaz. Bu kararlar oldukça tartışmalı, çünkü Ukrayna’nın birliğe alınması konusunda birlik içinde muhalefet oluştu. Bu sadece Brüksel’in, Avrupa yanlısı vektörün devam etmesi için Avrupa fonlarından sadakalar vererek süreci uzatma, geciktirme çabalarından başkan bir şey değil. Yani tüm bunlar, post-Sovyet alanından olan bu ülkeleri gelecekte Rusya’yla olası yakınlaşmadan siyasi olarak uzak tutmak için yapılıyor.”
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
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