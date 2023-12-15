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AB zirvesinde Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik sürecine ilişkin kararlar alındı
AB zirvesinde Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik sürecine ilişkin kararlar alındı
Avrupa Birliği (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı. Macaristan Başbakanı Orban... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:17+0300
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararı aldığını, Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerine başlama planlarının olduğunu bildirdi.Michel ayrıca, gerekli üyelik kriterlerine ulaşılması durumunda Bosna Hersek'e ile de müzakerelerin başlayacağını belirtti.'Orban, 26 ülke ısrar etti'Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını vero eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasına onay vermediklerini belirtti.Macaristan'ın bu konudaki tutumunun açık olduğunun ve Ukrayna'nın müzakerelere hazır olmadığının altını çizen Orban, "Ukrayna ile müzakerelerin başlatılması mevcut koşullarda son derece manasız, mantıksız ve yanlış bir karar. Ancak 26 ülke bunda ısrar etti. Macaristan, eğer 26 kişi bunu yapmaya karar verirse kendi yollarına gitmeleri gerektiği yönünde karar verdi. Macaristan bu kötü kararı paylaşmak istemiyor" ifadelerini kullandı.'Orban, oylama sırasında salondan ayrıldı'ABD merkezli Politico gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Orban'ın oylamanın yapıldığı salondan geçici süreliğine ayrıldığını ve Macaristan Başbakanı'nın oylamaya katılmaması konusunda önceden yapıcı bir şekilde mutabakat sağlandığını yazdı.Politico haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, müzakerelerin başlatılmasına onay vermek istemeyen Orban'a salonu kısa süreliğine terk ederek bir kahve içmeyi düşünmesini önerdi. Bunun geri kalan 26 liderin Kiev'le müzakerelerin başlaması yönünde karar almasını sağlayacağını kaydeden Scholz, böylece Macar liderin 'evet' oyu vermediğini söyleyebileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231215/macaristandan-ukraynaya-50-milyar-euroluk-veto-1078489009.html
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AB zirvesinde Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik sürecine ilişkin kararlar alındı

11:17 15.12.2023
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
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Avrupa Birliği (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı. Macaristan Başbakanı Orban, Kiev'in üyelik sürecine ilişkin oylamaya katılmadı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararı aldığını, Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerine başlama planlarının olduğunu bildirdi.
Michel ayrıca, gerekli üyelik kriterlerine ulaşılması durumunda Bosna Hersek'e ile de müzakerelerin başlayacağını belirtti.

'Orban, 26 ülke ısrar etti'

Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını vero eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasına onay vermediklerini belirtti.
Macaristan'ın bu konudaki tutumunun açık olduğunun ve Ukrayna'nın müzakerelere hazır olmadığının altını çizen Orban, "Ukrayna ile müzakerelerin başlatılması mevcut koşullarda son derece manasız, mantıksız ve yanlış bir karar. Ancak 26 ülke bunda ısrar etti. Macaristan, eğer 26 kişi bunu yapmaya karar verirse kendi yollarına gitmeleri gerektiği yönünde karar verdi. Macaristan bu kötü kararı paylaşmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

'Orban, oylama sırasında salondan ayrıldı'

ABD merkezli Politico gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Orban'ın oylamanın yapıldığı salondan geçici süreliğine ayrıldığını ve Macaristan Başbakanı'nın oylamaya katılmaması konusunda önceden yapıcı bir şekilde mutabakat sağlandığını yazdı.
Politico haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, müzakerelerin başlatılmasına onay vermek istemeyen Orban'a salonu kısa süreliğine terk ederek bir kahve içmeyi düşünmesini önerdi. Bunun geri kalan 26 liderin Kiev'le müzakerelerin başlaması yönünde karar almasını sağlayacağını kaydeden Scholz, böylece Macar liderin 'evet' oyu vermediğini söyleyebileceğini ifade etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
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Macaristan'dan Ukrayna'ya 50 milyar euroluk veto
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