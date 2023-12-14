https://sputniknews.com.tr/20231214/umut-nayir-ve-ailesinin-aci-gunu-16-haftalik-bebeklerini-kaybettiler-1078445551.html
Umut Nayir ve ailesinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Umut Nayir ve ailesinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Umut Nayir ve eşi Enfal Nayir, üzücü bir haber paylaştı. Futbolcunun eşi Enfal Nayir, doktor kontrolüne gittiklerinde karnındaki... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T09:09+0300
2023-12-14T09:09+0300
2023-12-14T09:09+0300
spor
umut nayır
bebek
hamilelik
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Nayir çifti, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini duyurdu.Geçen yıl bir çocuk sahibi olan çift, kısa süre önce ikinci kez ebeveyn olacaklarının haberini almıştı. Ancak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Enfal Nayir, 16 haftalık bebeklerinin kalbinin durduğunu duyurdu.Konuyla ilgili açıklama yapan Enfal Nayir, şu ifadeleri kullandı:Baş sağlığı mesajıFenerbahçe Kulübü de 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı yayınladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
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umut nayır, bebek, hamilelik
umut nayır, bebek, hamilelik
Umut Nayir ve ailesinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Umut Nayir ve eşi Enfal Nayir, üzücü bir haber paylaştı. Futbolcunun eşi Enfal Nayir, doktor kontrolüne gittiklerinde karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini açıkladı.
Nayir çifti, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini duyurdu.
Geçen yıl bir çocuk sahibi olan çift, kısa süre önce ikinci kez ebeveyn olacaklarının haberini almıştı. Ancak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Enfal Nayir, 16 haftalık bebeklerinin kalbinin durduğunu duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Enfal Nayir, şu ifadeleri kullandı:
"Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz."
Fenerbahçe Kulübü de 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı yayınladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.