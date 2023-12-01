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Araştırma: Bebeklerle şarkı söyleyerek konuşmak dil öğrenmelerine yardımcı oluyor
Araştırma: Bebeklerle şarkı söyleyerek konuşmak dil öğrenmelerine yardımcı oluyor
Cambridge Üniversitesinde yapılan bir araştırma, ebeveynlerin bebeklerinin dil öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla onlarla şarkı söyleyerek konuşmaları... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T16:59+0300
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cambridge
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Bir ilkokul öğretmeninin 18 farklı çocuk şarkısı söylediği bir videoyu izlettikleri; 4, 7 ve 11 aylık toplam 50 bebeğin beyin aktivitesini kaydeden Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, bebeklerin dinledikleri şarkıyı beyinlerinde nasıl kodladıklarını anlamak için özel algoritmalar kullandı.Araştırmacılar, bunun sonucunda bebeklerin dili, çocuk şarkılarındaki ve ninnilerdeki ritmin yükselip alçalan tonlarından öğrendiğini ortaya koyarken disleksi ve gelişimsel dil bozukluğunun ritmin yükselip alçalan tonlarından elde edilen fonetik bilginin işlenmesindeki zorluklardan ziyade ritim algısıyla ilişkili olabileceğini de öne sürdü.Araştırmacılardan Profesör Usha Goswami, ebeveynlerin dil öğreniminde bebeklerine yardımcı olabilmek için onlarla şarkı söyleyerek konuşmaları gerektiğini vurgulayarak "Ebeveynler bebekleriyle mümkün olduğunca çok konuşmalı ve şarkı söylemeli ya da tekerleme gibi bebeğe yönelik konuşmalardan faydalanmalı. Bu, dil öğrenme sonuçlarında fark yaratacaktır." ifadelerini kullandı.Araştırmanın detayları, 'Nature Communications' dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/canli--gazzede-esir-takasi-cikmaza-girdi-hamas-ateskes-isterken-israil-erteliyor-1077370021.html
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bebek, öğrenme, zeka, anne, cambridge, cambridge üniversitesi
bebek, öğrenme, zeka, anne, cambridge, cambridge üniversitesi

Araştırma: Bebeklerle şarkı söyleyerek konuşmak dil öğrenmelerine yardımcı oluyor

16:59 01.12.2023
© İHAbebek - anne
bebek - anne - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© İHA
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Cambridge Üniversitesinde yapılan bir araştırma, ebeveynlerin bebeklerinin dil öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla onlarla şarkı söyleyerek konuşmaları gerektiğini ortaya koydu.
Bir ilkokul öğretmeninin 18 farklı çocuk şarkısı söylediği bir videoyu izlettikleri; 4, 7 ve 11 aylık toplam 50 bebeğin beyin aktivitesini kaydeden Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, bebeklerin dinledikleri şarkıyı beyinlerinde nasıl kodladıklarını anlamak için özel algoritmalar kullandı.
Araştırmacılar, bunun sonucunda bebeklerin dili, çocuk şarkılarındaki ve ninnilerdeki ritmin yükselip alçalan tonlarından öğrendiğini ortaya koyarken disleksi ve gelişimsel dil bozukluğunun ritmin yükselip alçalan tonlarından elde edilen fonetik bilginin işlenmesindeki zorluklardan ziyade ritim algısıyla ilişkili olabileceğini de öne sürdü.
Araştırmacılardan Profesör Usha Goswami, ebeveynlerin dil öğreniminde bebeklerine yardımcı olabilmek için onlarla şarkı söyleyerek konuşmaları gerektiğini vurgulayarak "Ebeveynler bebekleriyle mümkün olduğunca çok konuşmalı ve şarkı söylemeli ya da tekerleme gibi bebeğe yönelik konuşmalardan faydalanmalı. Bu, dil öğrenme sonuçlarında fark yaratacaktır." ifadelerini kullandı.
Araştırmanın detayları, 'Nature Communications' dergisinde yayımlandı.
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