https://sputniknews.com.tr/20231214/sirnak-valiliginden-kuran-i-kerim-yirtma-girisimine-iliskin-aciklama-1078441114.html
Şırnak Valiliği'nden Kur'an-ı Kerim yırtma girişimine ilişkin açıklama
Şırnak Valiliği'nden Kur'an-ı Kerim yırtma girişimine ilişkin açıklama
Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur’an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T01:06+0300
2023-12-14T01:06+0300
2023-12-14T01:06+0300
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan kişiyle ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231213/silopide-kuran-i-kerim-yirtan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1078438490.html
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Şırnak Valiliği'nden Kur'an-ı Kerim yırtma girişimine ilişkin açıklama
Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur’an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan kişiyle ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş, bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanmıştır."