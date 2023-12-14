Şırnak Valiliği'nden Kur'an-ı Kerim yırtma girişimine ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231214/sirnak-valiliginden-kuran-i-kerim-yirtma-girisimine-iliskin-aciklama-1078441114.html
Şırnak Valiliği'nden Kur'an-ı Kerim yırtma girişimine ilişkin açıklama
Şırnak Valiliği'nden Kur'an-ı Kerim yırtma girişimine ilişkin açıklama
Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur’an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T01:06+0300
2023-12-14T01:06+0300
türkiye
şırnak
şırnak valiliği
kuran
kuran
kuran-ı kerim
silopi
silopi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078440957_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_b51fece51362a2523fc64b6a2a42845c.jpg
Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan kişiyle ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231213/silopide-kuran-i-kerim-yirtan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1078438490.html
türkiye
şırnak
silopi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078440957_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_28e67dc47e9a1f5122dbee3c534e740c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şırnak, şırnak valiliği, kuran, kuran, kuran-ı kerim, silopi, silopi
şırnak, şırnak valiliği, kuran, kuran, kuran-ı kerim, silopi, silopi

Şırnak Valiliği'nden Kur'an-ı Kerim yırtma girişimine ilişkin açıklama

01:06 14.12.2023
© İHA / AHMET UÇARŞırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur'an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi.
Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur'an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© İHA / AHMET UÇAR
Abone ol
Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur’an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan kişiyle ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş, bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanmıştır."
Silopi ilçesinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
TÜRKİYE
Silopi’de Kur'an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
Dün, 23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала