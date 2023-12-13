https://sputniknews.com.tr/20231213/silopide-kuran-i-kerim-yirtan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1078438490.html
Silopi’de Kur'an-ı Kerim yırtan bir kişi gözaltına alındı
Silopi’de Kur'an-ı Kerim yırtan bir kişi gözaltına alındı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T23:06+0300
2023-12-13T23:06+0300
2023-12-13T23:06+0300
türkiye
kur'an-ı kerim
silopi
şırnak
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Silopi’de 34 yaşındaki İ.B'nin elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfretmesine çevredekiler tepki gösterdi.Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı.Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz. Yapılan hakaret, bizim de Kur'an'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız" dedi.Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.B'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231026/isvecten-kuran-i-kerim-yakan-momikayi-sinir-disi-etme-karari-1076768170.html
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kur'an-ı kerim, silopi, şırnak
kur'an-ı kerim, silopi, şırnak
Silopi’de Kur'an-ı Kerim yırtan bir kişi gözaltına alındı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Silopi’de 34 yaşındaki İ.B'nin elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfretmesine çevredekiler tepki gösterdi.
Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.
Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı.
Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz. Yapılan hakaret, bizim de Kur'an'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız" dedi.
Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.B'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.
İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.