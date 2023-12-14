https://sputniknews.com.tr/20231214/secil-erzanin-telefon-kayitlarindan-ata-demirer-cikti-kac-kez-gorustuler-1078456125.html
Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarından Ata Demirer çıktı: Kaç kez görüştüler?
Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarından Ata Demirer çıktı: Kaç kez görüştüler?
Yüksek kar vaadiyle birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın 6 aylık telefon dökümleri inceleniyor. O kayıtlara göre... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T12:26+0300
2023-12-14T12:26+0300
2023-12-14T12:26+0300
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fulya terim
fatih terim
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Futbol camiasından birçok isim ile iş insanlarını yüksek kâr garantili fon vaadiyle dolandıran Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonu açıldı incelenmeye başlandı.Erzan'ın kimlerle mesajlaşıp konuştuğu tek tek deşifre oluyor. Seçil Erzan'ın HTS kayıtlarındaki numaraların kimlere ait olduğu ortaya çıktı. Kanal D Haber’den Ertan Büyükahısha ve Hakan Kahraman imzalı habere göre, Seçil Erzan ile Ata Demirer arasında 15 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirdi. İkinci görüşme 131 saniye sürdüSeçil Erzan’ın Ata Demirer’i aradığı ve görüşmenin sadece 1 saniye sürdüğü belirtilirken, ertesi gün saat 12.59'da bu kez Ata Demirer, Seçil Erzan'ı aradı. İkili bu görüşmede tam 131 saniye telefonda konuştu.Öte yandan Seçil Erzan’ın Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile 25 defa telefonda konuştuğu da öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bir-secil-erzan-olayi-daha-mi-once-ev-sonra-yuksek-faiz-icin-para-verdik-1078431016.html
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türkiye, seçil erzan, ata demirer, fulya terim, fatih terim, denizbank
türkiye, seçil erzan, ata demirer, fulya terim, fatih terim, denizbank
Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarından Ata Demirer çıktı: Kaç kez görüştüler?
Yüksek kar vaadiyle birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın 6 aylık telefon dökümleri inceleniyor. O kayıtlara göre Seçil Erzan'ın, oyuncu Ata Demirer’le de görüştüğü ortaya çıktı.
Futbol camiasından birçok isim ile iş insanlarını yüksek kâr garantili fon vaadiyle dolandıran Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonu açıldı incelenmeye başlandı.
Erzan'ın kimlerle mesajlaşıp konuştuğu tek tek deşifre oluyor. Seçil Erzan'ın HTS kayıtlarındaki numaraların kimlere ait olduğu ortaya çıktı. Kanal D Haber’den Ertan Büyükahısha ve Hakan Kahraman imzalı habere göre, Seçil Erzan ile Ata Demirer arasında 15 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirdi.
İkinci görüşme 131 saniye sürdü
Seçil Erzan’ın Ata Demirer’i aradığı ve görüşmenin sadece 1 saniye sürdüğü belirtilirken, ertesi gün saat 12.59'da bu kez Ata Demirer, Seçil Erzan'ı aradı. İkili bu görüşmede tam 131 saniye telefonda konuştu.
Öte yandan Seçil Erzan’ın Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile 25 defa telefonda konuştuğu da öğrenildi.