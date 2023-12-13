Bir Seçil Erzan olayı daha mı?: 'Önce ev, sonra yüksek faiz için para verdik'
© İHAİzmir'de dolandırıcılık iddiası
© İHA
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Seçil Erzan davasıyla benzer bir dolandırıcılık olayı İzmir'de ortaya çıktı. Bu kez yaklaşık 20 kişiyi dolandıran muhasebecinin ortadan kaybolduğu, mağdurların yüksek faiz ve ev vaadiyle dolandırıldıkları belirtiliyor.
Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandıran Seçil Erzan benzer bir dolandırıcılık olayı da İzmir'de yaşandı. İzmir Tire'de yaşayan muhasebeci B.G., iddialara göre yüksek kar vaadiyle ilçede yaşayan bir çok kişiden değişik miktarlarda para aldı.
B.G., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başlayınca, ilk aşamada para aldığı kişilere azar azar kar payı dağıttı. Bir müddet sonra ise B.G., para aldığı şahıslara ödeme yapmayı durdurdu. Sosyal medya hesaplarını kapatıp ilçeyi terk eden ve milyonlarca vurgun yaptığı ileri sürülen B.G.'nin peşine düşen mağdurlar, irtibat kopunca adliyeye başvurdu.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre mağdurlardan H.B., yüksek kazanç vaadiyle söz konusu şahsa 600 bin lira kaptırdığını ifade ederek, suç duyurusunda bulunduğu söyledi. H.B., "'Ben faiz işi yapıyorum, görüştüğüm bir şirket var' dedi, bizde para yatırdık. Aylık faizini belli bir miktarda 3-4 ay ödedikten sonra bizle bağlantıyı kopardı. Bağlantıyı koparınca biz şüphelendik. Hakkımızı aradık, bize inkar etti, borcu olmadığına dair. Bize çeşitli ev ve para vaadlerinde bulundu. Komple parayı inkar edince dolandırıldığımı anladım" dedi.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre mağdurlardan H.B., yüksek kazanç vaadiyle söz konusu şahsa 600 bin lira kaptırdığını ifade ederek, suç duyurusunda bulunduğu söyledi. H.B., "'Ben faiz işi yapıyorum, görüştüğüm bir şirket var' dedi, bizde para yatırdık. Aylık faizini belli bir miktarda 3-4 ay ödedikten sonra bizle bağlantıyı kopardı. Bağlantıyı koparınca biz şüphelendik. Hakkımızı aradık, bize inkar etti, borcu olmadığına dair. Bize çeşitli ev ve para vaadlerinde bulundu. Komple parayı inkar edince dolandırıldığımı anladım" dedi.
'Aşağı yukarı 20'ye yakın insanın mağdur olduğunu biliyorum'
H.B., şikayetten sonra 3 adet ayrı ayrı senet yapıldığını, senetlerden sonra yine paraların ödenmediğini aktararak, "Aşağı yukarı 20'ye yakın insanın mağdur olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.
Mağdurlardan G.B. isimli kadın, şahsın bilinen bir finans şirketinde çalıştığını kendilerine söylediğini, bu nedenle güven verdiğini anlattı. Ev almak için bu işe girdiklerini ifade eden mağdur G.B., daha sonrada yüksek kazanç vaadiyle şahsa iki kez para verdiklerini, verilen paranın inkar edildiğini söyledi.
'Arabayı satıp parasını yatırdık'
G.B. sözlerine şöyle devam etti:
"Arkadaş vasıtasıyla yanlarına gittik. 'Bunlar ev alıyorlarmış, siz kiradasınız' dediler. 'Bir finans firmasında çalışıyorum, size yardımcı olurum' dedi. Ev almak için inandık, para yatırdık. Sonra 'faizle para çalıştırıyorum. Size ev taksitlerine de yardımcı olur' dedi. Bize de cazip geldi, oraya da para yatırdık. İlk etapta 350 bin lira para verdik. Arabayı da sattık parasını da yatırdık."
Öte yandan yapılan görüşmede olayın şüphelisi B.G., hakkındaki suçlamaları reddetti.