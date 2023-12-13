https://sputniknews.com.tr/20231213/abdulkadir-selvi-secil-erzan-olayinda-kamera-kayitlari-tahrif-edilmis-1078395593.html
Abdulkadir Selvi: Seçil Erzan olayında kamera kayıtları tahrif edilmiş
Abdulkadir Selvi: Seçil Erzan olayında kamera kayıtları tahrif edilmiş
Abdulkadir Selvi, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T09:31+0300
2023-12-13T09:31+0300
2023-12-13T09:31+0300
türkiye
seçil erzan
arda turan
fatih terim
dolandırıcılık
denizbank
denizbank
abdulkadir selvi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Merkezi'nde zorla alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlattı" diye yazdı.Denizbank'ın bu işten sıyrılma çabasında olduğunu ileri süren Selvi, "Seçil Erzan’ın bu ifadeyi kendisini kurtarmak için vermiş olabileceği ihtimalini gözardı etmiyorum. Ama ortada bir de suç delillerinin yok edilmesi iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK’nın 281 Maddesi’ne göre soruşturma yürütüyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/arda-turandan-secil-erzan-tepkisi-gorusecegiz-sizinle-1078320363.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:327_1920x0_80_0_0_8b64ee23432e266cbed50e1a31f2de73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçil erzan, arda turan, fatih terim, dolandırıcılık, denizbank, denizbank, abdulkadir selvi
seçil erzan, arda turan, fatih terim, dolandırıcılık, denizbank, denizbank, abdulkadir selvi
Abdulkadir Selvi: Seçil Erzan olayında kamera kayıtları tahrif edilmiş
Abdulkadir Selvi, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı" dedi ve başsavcılığın soruşturma başlattığını belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Merkezi'nde zorla alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlattı" diye yazdı.
Denizbank'ın bu işten sıyrılma çabasında olduğunu ileri süren Selvi, "Seçil Erzan’ın bu ifadeyi kendisini kurtarmak için vermiş olabileceği ihtimalini gözardı etmiyorum. Ama ortada bir de suç delillerinin yok edilmesi iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK’nın 281 Maddesi’ne göre soruşturma yürütüyor" ifadelerini kullandı.