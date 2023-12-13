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Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
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https://sputniknews.com.tr/20231213/abdulkadir-selvi-secil-erzan-olayinda-kamera-kayitlari-tahrif-edilmis-1078395593.html
Abdulkadir Selvi: Seçil Erzan olayında kamera kayıtları tahrif edilmiş
Abdulkadir Selvi: Seçil Erzan olayında kamera kayıtları tahrif edilmiş
Abdulkadir Selvi, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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dolandırıcılık
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Merkezi'nde zorla alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlattı" diye yazdı.Denizbank'ın bu işten sıyrılma çabasında olduğunu ileri süren Selvi, "Seçil Erzan’ın bu ifadeyi kendisini kurtarmak için vermiş olabileceği ihtimalini gözardı etmiyorum. Ama ortada bir de suç delillerinin yok edilmesi iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK’nın 281 Maddesi’ne göre soruşturma yürütüyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/arda-turandan-secil-erzan-tepkisi-gorusecegiz-sizinle-1078320363.html
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seçil erzan, arda turan, fatih terim, dolandırıcılık, denizbank, denizbank, abdulkadir selvi
seçil erzan, arda turan, fatih terim, dolandırıcılık, denizbank, denizbank, abdulkadir selvi

Abdulkadir Selvi: Seçil Erzan olayında kamera kayıtları tahrif edilmiş

09:31 13.12.2023
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Abdulkadir Selvi, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı" dedi ve başsavcılığın soruşturma başlattığını belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Merkezi'nde zorla alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlattı" diye yazdı.
Denizbank'ın bu işten sıyrılma çabasında olduğunu ileri süren Selvi, "Seçil Erzan’ın bu ifadeyi kendisini kurtarmak için vermiş olabileceği ihtimalini gözardı etmiyorum. Ama ortada bir de suç delillerinin yok edilmesi iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK’nın 281 Maddesi’ne göre soruşturma yürütüyor" ifadelerini kullandı.
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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