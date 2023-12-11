https://sputniknews.com.tr/20231211/arda-turandan-secil-erzan-tepkisi-gorusecegiz-sizinle-1078320363.html
Arda Turan'dan Seçil Erzan tepkisi: 'Görüşeceğiz sizinle'
Arda Turan'dan Seçil Erzan tepkisi: 'Görüşeceğiz sizinle'
Arda Turan, maç esnasında Seçil Erzan aleyhi tezahürat yapan taraftarlara tepki gösterdi ve 'görüşeceğiz sizinle' dedi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T14:01+0300
2023-12-11T14:01+0300
2023-12-11T14:02+0300
yaşam
arda turan
seçil erzan
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Eyüpspor'un Şanlıurfaspor'u mağlup ettiği maçta İstanbul ekibinin tribünlerinden bankacı Seçil Erzan'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor'da taraftarlar, Birgün'ün haberine göre maçın bir bölümünde Turan dahil birçok futbolcuyu yüksek faiz vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.Yaşananlar sonrası taraftarlara seslenen Arda Turan "Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra" sözleriyle duruma tepki gösterdi.Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adının geçtiği fon vurgunu davasında tutuklanan dönemin Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında yargılama süreci devam ediyor.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında, 2'si tutuklu 7 sanık yargılanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231211/avukati-anlatti-secil-erzan-paralari-ne-yapti-neden-kacmadi-1078307705.html
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arda turan seçil erzan tepki,arda turan tezahürat,seçil erzan tezahürat
arda turan seçil erzan tepki,arda turan tezahürat,seçil erzan tezahürat
Arda Turan'dan Seçil Erzan tepkisi: 'Görüşeceğiz sizinle'
14:01 11.12.2023 (güncellendi: 14:02 11.12.2023)
Arda Turan, maç esnasında Seçil Erzan aleyhi tezahürat yapan taraftarlara tepki gösterdi ve 'görüşeceğiz sizinle' dedi.
Eyüpspor'un Şanlıurfaspor'u mağlup ettiği maçta İstanbul ekibinin tribünlerinden bankacı Seçil Erzan'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor'da taraftarlar, Birgün'ün haberine göre maçın bir bölümünde Turan dahil birçok futbolcuyu yüksek faiz vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Yaşananlar sonrası taraftarlara seslenen Arda Turan "Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adının geçtiği fon vurgunu davasında tutuklanan dönemin Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında yargılama süreci devam ediyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında, 2'si tutuklu 7 sanık yargılanıyor.