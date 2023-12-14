https://sputniknews.com.tr/20231214/saadet-partili-hasan-bitmez-icin-mecliste-cenaze-toreni-duzenleniyor-1078470756.html
Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenleniyor
Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenleniyor
TBMM'deki konuşması sırasında fenalaşan ve iki gün sonra hastanede hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenleniyor. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T16:08+0300
2023-12-14T16:08+0300
2023-12-14T16:11+0300
politika
hasan bitmez
tbmm
cenaze töreni
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TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.Bitmez için TBMM'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok siyasi isim katılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/tbmm-kursusunde-bayilan-hasan-bitmez-hayatini-kaybetti-1078371858.html
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hasan bitmez, tbmm, cenaze töreni
hasan bitmez, tbmm, cenaze töreni
Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenleniyor
16:08 14.12.2023 (güncellendi: 16:11 14.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
TBMM'deki konuşması sırasında fenalaşan ve iki gün sonra hastanede hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenleniyor.
TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.
Bitmez için TBMM'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok siyasi isim katılıyor.