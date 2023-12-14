https://sputniknews.com.tr/20231214/saadet-partili-hasan-bitmez-icin-mecliste-cenaze-toreni-duzenleniyor-1078470756.html

Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenleniyor

Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenleniyor

TBMM'deki konuşması sırasında fenalaşan ve iki gün sonra hastanede hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenleniyor. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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politika

hasan bitmez

tbmm

cenaze töreni

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TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.Bitmez için TBMM'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok siyasi isim katılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231214/tbmm-kursusunde-bayilan-hasan-bitmez-hayatini-kaybetti-1078371858.html

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hasan bitmez, tbmm, cenaze töreni