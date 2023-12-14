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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/rusya-ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-hakkinda-arama-karari-cikartti-1078454013.html
Rusya, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov hakkında arama kararı çıkarttı
Rusya, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov hakkında arama kararı çıkarttı
Rusya, Ukrayna askeri istihbarat başkanı Budanov hakkında arama kararı çıkarttı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T12:07+0300
2023-12-14T12:07+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya içişleri bakanlığı
kirill budanov
ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
arama kararı
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov hakkında arama kararı çıkartıldığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesinde parmağı bulunan Ukraynalı askeri yetkililerin yakalanması için faaliyetlerini sürdürüyor.Bakanlık, bu faaliyetler kapsamında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Budanov hakkında arama kararı çıkarttı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Budanov'un 8 Ekim 2022'de Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının organizatörü olduğunu açıklamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi ise, Nisan 2022'den itibaren Rusya'nın bölgelerinin hedef alındığı 100'den fazla İHA saldırısında parmağı olduğu gerekçesiyle Budanov hakkında terör eylemleri gerçekleştirme suçlarından soruşturma başlatmıştı.Daha önce bizzat Budanov da, Kiev'in ünlü Rus vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini birçok kez itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230508/ukrayna-askeri-istihbarat-dairesi-baskani-budanov-tum-dunyada-ruslari-oldurmeye-devam-edecegiz-1070773101.html
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rusya, rusya içişleri bakanlığı, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, rusya federal güvenlik servisi (fsb), arama kararı
rusya, rusya içişleri bakanlığı, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, rusya federal güvenlik servisi (fsb), arama kararı

Rusya, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov hakkında arama kararı çıkarttı

12:07 14.12.2023
© Sputnik / Максим БлиновRusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı
Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya, Ukrayna askeri istihbarat başkanı Budanov hakkında arama kararı çıkarttı.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov hakkında arama kararı çıkartıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesinde parmağı bulunan Ukraynalı askeri yetkililerin yakalanması için faaliyetlerini sürdürüyor.
Bakanlık, bu faaliyetler kapsamında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Budanov hakkında arama kararı çıkarttı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Budanov'un 8 Ekim 2022'de Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının organizatörü olduğunu açıklamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi ise, Nisan 2022'den itibaren Rusya'nın bölgelerinin hedef alındığı 100'den fazla İHA saldırısında parmağı olduğu gerekçesiyle Budanov hakkında terör eylemleri gerçekleştirme suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Daha önce bizzat Budanov da, Kiev'in ünlü Rus vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini birçok kez itiraf etmişti.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov: Tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğiz
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