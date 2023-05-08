https://sputniknews.com.tr/20230508/ukrayna-askeri-istihbarat-dairesi-baskani-budanov-tum-dunyada-ruslari-oldurmeye-devam-edecegiz-1070773101.html

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov: Tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğiz

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov: Tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğiz

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Kiev mutlak zafer kazanana dek tüm dünyada Rusları öldürmeye devam etme sözü... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T12:42+0300

2023-05-08T12:42+0300

2023-05-08T12:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

gur

ukrayna askeri istihbarat teşkilatı (gur)

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)

kirill budanov

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Yahoo News'e demeç veren Budanov, ABD istihbarat teşkilatlarının ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya geçen yıl Moskova Bölgesi'nde düzenlenen suikastın arkasında Kiev'in olduğunu kabul etmesi soruldu. Budanov, "Bu konudaki tüm yorumum, Ukrayna'nın mutlak zaferine kadar dünyanın her noktasındaki Rusları öldürdüğümüz ve öldürmeye devam edeceğimizdir" yanıtını verdi. Bugün Rusya'nın Ukrayna topraklarında ciddi bir taarruz gerçekleştirecek askeri, ekonomik veya siyasi potansiyele sahip olmadığını öne süren Budanov, Moskova'nın Ukrayna'nın karşı saldırısını önlemek için ciddi miktarda füze yığınağı yaptığını iddia etti.

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Sputnik Türkiye

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, gur, ukrayna askeri istihbarat teşkilatı (gur), ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), kirill budanov