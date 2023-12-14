https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-satranc-deneyimi-ile-ilgili-bir-anisini-anlatti-1078479358.html

Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı

Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En son ne zaman satranç oynadın?" sorusuna kendi hayatından bir olayı anımsayarak yanıt verdi. Putin, insanın sürekli... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T19:07+0300

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'Yılın Özeti' isimli programda gazetecilerin ve vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Rusya lideri Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı.Putin, kendi hayatından bir olayı anımsayarak, bir insanın sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmeye gerektiğinin önemine vurgu yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20231214/ikizinden-putine-soru-herkesin-merak-ettigi-seyi-soracagim-1078471986.html

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Putin, bir çocukla nasıl satranç oynadığını anlatarak kendini geliştirmenin öneminin altını çizdi Putin, bir çocukla nasıl satranç oynadığını anlatarak kendini geliştirmenin öneminin altını çizdi 2023-12-14T19:07+0300 true PT0M33S

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satranç, satranç, video, vladimir putin, rusya