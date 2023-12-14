https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-satranc-deneyimi-ile-ilgili-bir-anisini-anlatti-1078479358.html
Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En son ne zaman satranç oynadın?" sorusuna kendi hayatından bir olayı anımsayarak yanıt verdi. Putin, insanın sürekli... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T19:07+0300
2023-12-14T19:07+0300
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'Yılın Özeti' isimli programda gazetecilerin ve vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Rusya lideri Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı.Putin, kendi hayatından bir olayı anımsayarak, bir insanın sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmeye gerektiğinin önemine vurgu yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20231214/ikizinden-putine-soru-herkesin-merak-ettigi-seyi-soracagim-1078471986.html
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Putin, bir çocukla nasıl satranç oynadığını anlatarak kendini geliştirmenin öneminin altını çizdi
Putin, bir çocukla nasıl satranç oynadığını anlatarak kendini geliştirmenin öneminin altını çizdi
2023-12-14T19:07+0300
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satranç, satranç, video, vladimir putin, rusya
satranç, satranç, video, vladimir putin, rusya
Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
19:07 14.12.2023 (güncellendi: 19:15 14.12.2023)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En son ne zaman satranç oynadın?" sorusuna kendi hayatından bir olayı anımsayarak yanıt verdi. Putin, insanın sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben de bunu yapmaya çalışacağım" dedi.
'Yılın Özeti' isimli programda gazetecilerin ve vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Rusya lideri Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı.
Putin, kendi hayatından bir olayı anımsayarak, bir insanın sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmeye gerektiğinin önemine vurgu yaptı:
“Satranç hakkında. Karşılaştığım bir gence, ‘Satranç oynayalım mı?’ diye sordum. O, ‘Oynayalım’ diye yanıt verdi. Ben, ‘Ne düşünüyorsun, yenebilecek miyim’ diye sordum. O şöyle bir aşağıdan yukarıya doğru bana bakarak, ‘Hiç sanmam’ yanıtını verdi. Bu ne anlama geliyor? Kendimizi sürekli geliştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ben de bunu yapmaya çalışacağım.”