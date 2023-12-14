https://sputniknews.com.tr/20231214/ikizinden-putine-soru-herkesin-merak-ettigi-seyi-soracagim-1078471986.html

'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım'

'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım'

'Yılın Özeti' isimli programda gazetecilerin ve vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'çok sayıda dublörü olduğunun doğru olup... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T18:10+0300

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dünya

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Rus Lider Vladimir Putin, 'Yılın Özeti' isimli programdaki çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelirken, diğer yandan da 'ikizinin' kendisine soru sorması ile de ilgi çekti. Sputnik, etkinlik sırasında sorulan eğlenceli soruları, Putin'in cevaplarıyla birlikte derledi.'İkizinden' Putin'e soruPetersburg'dan bir öğrenci, yıllık basın toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapay zeka konusundaki endişelerini ve herhangi bir dublörünün olup olmadığını sordu. Soruyu soran kişi, Putin'in bir yapay zeka versiyonuna soruyu sordurmuş gibi göründü.En son ne zaman satranç oynadın?Rus lider Putin, kendi hayatından bir olayı anımsayarak, bir insanın sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmeye gerektiğinin önemine vurgu yaptı:Putin: Stresle baş etmeme yardımcı olan şey sorumluluk duygusuStresle ve baskı girişimleriyle başa çıkmasına yardımcı olan şeyin sorumluluk duygusu olduğuna dikkat çeken Putin, şunları söyledi:Putin, Kremlin Sözcüsü'ne espriyle yaklaştı: 'Sorumlusu Peskov'New York Times gazetesi muhabiri, Batılı medya kuruluşlarının temsilcilerinin neredeyse bir yıldır bu tür etkinliklere katılamadığını söyleyerek bugünkü programda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Buna karşılık Rusya lideri, esprili bir tutumla bunun sorumlusunun Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olduğunu söyledi. Peskov gülerek karşılık verirken Putin, “Ben açık ve demokrat görüşe sahip biriyim” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231214/bir-ilk-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programi-basliyor-1078453598.html

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'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım' 'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım' 2023-12-14T18:10+0300 true PT1M05S

Putin, bir çocukla nasıl satranç oynadığını anlatarak kendini geliştirmenin öneminin altını çizdi Putin, bir çocukla nasıl satranç oynadığını anlatarak kendini geliştirmenin öneminin altını çizdi 2023-12-14T18:10+0300 true PT0M33S

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vladimir putin, yapay zeka, ikiz, ikiz kardeşler, ai, soru, basın toplantısı, robot, video