https://sputniknews.com.tr/20231214/ikizinden-putine-soru-herkesin-merak-ettigi-seyi-soracagim-1078471986.html
'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım'
'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım'
'Yılın Özeti' isimli programda gazetecilerin ve vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'çok sayıda dublörü olduğunun doğru olup... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T18:10+0300
2023-12-14T18:10+0300
2023-12-14T18:11+0300
dünya
vladimir putin
yapay zeka
ikiz
ikiz kardeşler
ai
soru
basın toplantısı
robot
video
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Rus Lider Vladimir Putin, 'Yılın Özeti' isimli programdaki çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelirken, diğer yandan da 'ikizinin' kendisine soru sorması ile de ilgi çekti. Sputnik, etkinlik sırasında sorulan eğlenceli soruları, Putin'in cevaplarıyla birlikte derledi.'İkizinden' Putin'e soruPetersburg'dan bir öğrenci, yıllık basın toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapay zeka konusundaki endişelerini ve herhangi bir dublörünün olup olmadığını sordu. Soruyu soran kişi, Putin'in bir yapay zeka versiyonuna soruyu sordurmuş gibi göründü.En son ne zaman satranç oynadın?Rus lider Putin, kendi hayatından bir olayı anımsayarak, bir insanın sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmeye gerektiğinin önemine vurgu yaptı:Putin: Stresle baş etmeme yardımcı olan şey sorumluluk duygusuStresle ve baskı girişimleriyle başa çıkmasına yardımcı olan şeyin sorumluluk duygusu olduğuna dikkat çeken Putin, şunları söyledi:Putin, Kremlin Sözcüsü'ne espriyle yaklaştı: 'Sorumlusu Peskov'New York Times gazetesi muhabiri, Batılı medya kuruluşlarının temsilcilerinin neredeyse bir yıldır bu tür etkinliklere katılamadığını söyleyerek bugünkü programda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Buna karşılık Rusya lideri, esprili bir tutumla bunun sorumlusunun Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olduğunu söyledi. Peskov gülerek karşılık verirken Putin, “Ben açık ve demokrat görüşe sahip biriyim” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/bir-ilk-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programi-basliyor-1078453598.html
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'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım'
'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım'
2023-12-14T18:10+0300
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078477631_761:0:2922:1621_1920x0_80_0_0_413eda8fc2dd31f1d9d9ed9444c002b0.png
Putin, bir çocukla nasıl satranç oynadığını anlatarak kendini geliştirmenin öneminin altını çizdi
Putin, bir çocukla nasıl satranç oynadığını anlatarak kendini geliştirmenin öneminin altını çizdi
2023-12-14T18:10+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, yapay zeka, ikiz, ikiz kardeşler, ai, soru, basın toplantısı, robot, video
vladimir putin, yapay zeka, ikiz, ikiz kardeşler, ai, soru, basın toplantısı, robot, video
'İkizinden' Putin'e soru: 'Herkesin merak ettiği şeyi soracağım'
18:10 14.12.2023 (güncellendi: 18:11 14.12.2023)
'Yılın Özeti' isimli programda gazetecilerin ve vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'çok sayıda dublörü olduğunun doğru olup olmadığını' soran yapay zeka tarafından yaratılmış bir ikizinin sorusunu yanıtladı. Ayrıca Putin'e, en son ne zaman satranç oynadığı veya stres altındayken neler yaptığı gibi sorular da soruldu.
Rus Lider Vladimir Putin, 'Yılın Özeti' isimli programdaki çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelirken, diğer yandan da 'ikizinin' kendisine soru sorması ile de ilgi çekti. Sputnik, etkinlik sırasında sorulan eğlenceli soruları, Putin'in cevaplarıyla birlikte derledi.
Petersburg'dan bir öğrenci, yıllık basın toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapay zeka konusundaki endişelerini ve herhangi bir dublörünün olup olmadığını sordu. Soruyu soran kişi, Putin'in bir yapay zeka versiyonuna soruyu sordurmuş gibi göründü.
En son ne zaman satranç oynadın?
Rus lider Putin, kendi hayatından bir olayı anımsayarak, bir insanın sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmeye gerektiğinin önemine vurgu yaptı:
“Satranç hakkında. Karşılaştığım bir gence, ‘Satranç oynayalım mı?’ diye sordum. O, ‘Oynayalım’ diye yanıt verdi. Ben, ‘Ne düşünüyorsun, yenebilecek miyim’ diye sordum. O şöyle bir aşağıdan yukarıya doğru bana bakarak, ‘Hiç sanmam’ yanıtını verdi. Bu ne anlama geliyor? Kendimizi sürekli geliştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ben de bunu yapmaya çalışacağım.”
Putin: Stresle baş etmeme yardımcı olan şey sorumluluk duygusu
Stresle ve baskı girişimleriyle başa çıkmasına yardımcı olan şeyin sorumluluk duygusu olduğuna dikkat çeken Putin, şunları söyledi:
“Herhangi bir coşku olmaksızın şunu söyleyebilirim: Uzun yıllar boyunca, gereksiz şeylere takılmadan en önemli şeyi seçmeye çalışmam ve belirlediğim hedeflere ulaşmak için her şeyi yapmam gerektiği gerçeğine kendimi alıştırdım.”
Putin, Kremlin Sözcüsü'ne espriyle yaklaştı: 'Sorumlusu Peskov'
New York Times gazetesi muhabiri, Batılı medya kuruluşlarının temsilcilerinin neredeyse bir yıldır bu tür etkinliklere katılamadığını söyleyerek bugünkü programda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Buna karşılık Rusya lideri, esprili bir tutumla bunun sorumlusunun Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olduğunu söyledi. Peskov gülerek karşılık verirken Putin, “Ben açık ve demokrat görüşe sahip biriyim” diye ekledi.