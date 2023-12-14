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https://sputniknews.com.tr/20231214/petrolde-sert-dusus-benzin-motorin-ya-da-lpgye-indirim-gelecek-mi-1078445076.html
Petrolde sert düşüş: Benzin, motorin ya da LPG'ye indirim gelecek mi?
Petrolde sert düşüş: Benzin, motorin ya da LPG'ye indirim gelecek mi?
Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen Brent Petrol 72 dolar seviyesinden işlem görüyor. Araç sahipleri... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T09:11+0300
2023-12-14T09:25+0300
ekonomi
benzin
motorin
petrol
indirim
lpg
brent petrolün varil fiyatı
brent petrol
zam
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Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 73 dolar seviyesine gerileyerek yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Brent petrol geçtiğimiz haftalarda OPEC+ toplantısı öncesi 84 doları aşıp ardından 74 dolara kadar gerilerken, şimdi 73 dolar seviyelerinde seyrediyor.Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak artış veya azalış eğilimi gösteriyor. Son 5 ayın en düşük seviyesinde olan Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş geçtiğimiz hafta Motorin ve benzin fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Peki Benzin-Motorin ve LPG'ye yeni bir indirim var mı?Benzin, motorin ya da LPG'ye indirim gelecek mi?Benzin, Motorin ve LPG'ye herhangi bir indirim beklenmiyor. 7-8 Aralık tarihlerinde Motorine önce 1 lira 30 kuruş sonrasında 88 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. 9 Aralık tarihinde ise Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.Motorin fiyatlarıİstanbul Avrupa 35.47İstanbul Anadolu 35.41Ankara 36.10İzmir 36.32Benzin fiyatlarıİstanbul Avrupa 32.98İstanbul Anadolu 32.93Ankara 33.67İzmir 33.82LPG fiyatlarıİstanbul Avrupa 18.63İstanbul Anadolu 18.16Ankara 18.50İzmir 18.27
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Petrolde sert düşüş: Benzin, motorin ya da LPG'ye indirim gelecek mi?

09:11 14.12.2023 (güncellendi: 09:25 14.12.2023)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA
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Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen Brent Petrol 72 dolar seviyesinden işlem görüyor. Araç sahipleri Benzin-Motorin ve LPG'ye herhangi bir indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki Benzin-Motorin ve LPG'ye bugün herhangi bir indirim bekleniyor mu?
Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 73 dolar seviyesine gerileyerek yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Brent petrol geçtiğimiz haftalarda OPEC+ toplantısı öncesi 84 doları aşıp ardından 74 dolara kadar gerilerken, şimdi 73 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak artış veya azalış eğilimi gösteriyor. Son 5 ayın en düşük seviyesinde olan Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş geçtiğimiz hafta Motorin ve benzin fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Peki Benzin-Motorin ve LPG'ye yeni bir indirim var mı?

Benzin, motorin ya da LPG'ye indirim gelecek mi?

Benzin, Motorin ve LPG'ye herhangi bir indirim beklenmiyor. 7-8 Aralık tarihlerinde Motorine önce 1 lira 30 kuruş sonrasında 88 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. 9 Aralık tarihinde ise Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

Motorin fiyatları

İstanbul Avrupa 35.47
İstanbul Anadolu 35.41
Ankara 36.10
İzmir 36.32

Benzin fiyatları

İstanbul Avrupa 32.98
İstanbul Anadolu 32.93
Ankara 33.67
İzmir 33.82

LPG fiyatları

İstanbul Avrupa 18.63
İstanbul Anadolu 18.16
Ankara 18.50
İzmir 18.27
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
EKONOMİ
Motorinden sonra benzine dev indirim: 2018'den beri bir ilk
9 Aralık, 10:22
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