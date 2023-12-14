https://sputniknews.com.tr/20231214/petrolde-sert-dusus-benzin-motorin-ya-da-lpgye-indirim-gelecek-mi-1078445076.html

Petrolde sert düşüş: Benzin, motorin ya da LPG'ye indirim gelecek mi?

Petrolde sert düşüş: Benzin, motorin ya da LPG'ye indirim gelecek mi?

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen Brent Petrol 72 dolar seviyesinden işlem görüyor. Araç sahipleri... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T09:11+0300

2023-12-14T09:11+0300

2023-12-14T09:25+0300

ekonomi

benzin

motorin

petrol

indirim

lpg

brent petrolün varil fiyatı

brent petrol

zam

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Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 73 dolar seviyesine gerileyerek yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Brent petrol geçtiğimiz haftalarda OPEC+ toplantısı öncesi 84 doları aşıp ardından 74 dolara kadar gerilerken, şimdi 73 dolar seviyelerinde seyrediyor.Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak artış veya azalış eğilimi gösteriyor. Son 5 ayın en düşük seviyesinde olan Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş geçtiğimiz hafta Motorin ve benzin fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Peki Benzin-Motorin ve LPG'ye yeni bir indirim var mı?Benzin, motorin ya da LPG'ye indirim gelecek mi?Benzin, Motorin ve LPG'ye herhangi bir indirim beklenmiyor. 7-8 Aralık tarihlerinde Motorine önce 1 lira 30 kuruş sonrasında 88 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. 9 Aralık tarihinde ise Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.Motorin fiyatlarıİstanbul Avrupa 35.47İstanbul Anadolu 35.41Ankara 36.10İzmir 36.32Benzin fiyatlarıİstanbul Avrupa 32.98İstanbul Anadolu 32.93Ankara 33.67İzmir 33.82LPG fiyatlarıİstanbul Avrupa 18.63İstanbul Anadolu 18.16Ankara 18.50İzmir 18.27

https://sputniknews.com.tr/20231209/motorinden-sonra-benzine-dev-indirim-2018den-beri-bir-ilk-1078240818.html

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