https://sputniknews.com.tr/20231209/motorinden-sonra-benzine-dev-indirim-2018den-beri-bir-ilk-1078240818.html

Motorinden sonra benzine dev indirim: 2018'den beri bir ilk

Motorinden sonra benzine dev indirim: 2018'den beri bir ilk

Akaryakıt fiyatları için indirimler peş peşe geldi. Motorin fiyatları dün ve bir önceki gün toplamda 2,18 TL gerilerken, bugün de benzin litre fiyatı... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T10:22+0300

2023-12-09T10:22+0300

2023-12-09T10:26+0300

ekonomi

motorin

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

akaryakıt

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fiyat artışı

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Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişikliklerle birlikte araç sahipleri benzin fiyatı ile motorin fiyatları için takibini sürdürüyor. Motorinde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası bugün bir haber de benzin fiyatı tarafından geldi.Dev indirimPetrol fiyatlarındaki düşüş benzin pompa fiyatı üzerinde de etkisini gösterdi. Buna göre mazot fiyatının ardından benzine de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı.Motorin fiyatlarında ise henüz üçüncü bir indirim haberi bulunmuyor.Güncel benzin fiyatlarıİndirim sonrası benzin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 32.92 TL’ye, Ankara’da 33.62 TL’ye, İzmir’de ise 33.72 TL’ye geriledi.Güncel motorin fiyatlarıİki gün peş peşe yapılan indirimler sonrası mazot fiyatı ise ortalama olarak İstanbul’da 35.43 TL, Ankara’da 36.07 TL ve İzmir’de 36.23 TL’den satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231209/araba-satisinda-yeni-donemi-baslatan-karar-2024te-devreye-giriyor--1078240256.html

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