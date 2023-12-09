https://sputniknews.com.tr/20231209/motorinden-sonra-benzine-dev-indirim-2018den-beri-bir-ilk-1078240818.html
Motorinden sonra benzine dev indirim: 2018'den beri bir ilk
Motorinden sonra benzine dev indirim: 2018'den beri bir ilk
Akaryakıt fiyatları için indirimler peş peşe geldi. Motorin fiyatları dün ve bir önceki gün toplamda 2,18 TL gerilerken, bugün de benzin litre fiyatı... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T10:22+0300
2023-12-09T10:22+0300
2023-12-09T10:26+0300
ekonomi
motorin
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benzin fiyatları
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fiyat artışı
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Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişikliklerle birlikte araç sahipleri benzin fiyatı ile motorin fiyatları için takibini sürdürüyor. Motorinde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası bugün bir haber de benzin fiyatı tarafından geldi.Dev indirimPetrol fiyatlarındaki düşüş benzin pompa fiyatı üzerinde de etkisini gösterdi. Buna göre mazot fiyatının ardından benzine de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı.Motorin fiyatlarında ise henüz üçüncü bir indirim haberi bulunmuyor.Güncel benzin fiyatlarıİndirim sonrası benzin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 32.92 TL’ye, Ankara’da 33.62 TL’ye, İzmir’de ise 33.72 TL’ye geriledi.Güncel motorin fiyatlarıİki gün peş peşe yapılan indirimler sonrası mazot fiyatı ise ortalama olarak İstanbul’da 35.43 TL, Ankara’da 36.07 TL ve İzmir’de 36.23 TL’den satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231209/araba-satisinda-yeni-donemi-baslatan-karar-2024te-devreye-giriyor--1078240256.html
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Motorinden sonra benzine dev indirim: 2018'den beri bir ilk
10:22 09.12.2023 (güncellendi: 10:26 09.12.2023)
Akaryakıt fiyatları için indirimler peş peşe geldi. Motorin fiyatları dün ve bir önceki gün toplamda 2,18 TL gerilerken, bugün de benzin litre fiyatı tabelalarda eksik yandı! Peki 9 Aralık Cumartesi güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişikliklerle birlikte araç sahipleri benzin fiyatı ile motorin fiyatları için takibini sürdürüyor. Motorinde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası bugün bir haber de benzin fiyatı tarafından geldi.
Petrol fiyatlarındaki düşüş benzin pompa fiyatı üzerinde de etkisini gösterdi. Buna göre mazot fiyatının ardından benzine de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı.
Motorin fiyatlarında ise henüz üçüncü bir indirim haberi bulunmuyor.
İndirim sonrası benzin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 32.92 TL’ye, Ankara’da 33.62 TL’ye, İzmir’de ise 33.72 TL’ye geriledi.
İki gün peş peşe yapılan indirimler sonrası mazot fiyatı ise ortalama olarak İstanbul’da 35.43 TL, Ankara’da 36.07 TL ve İzmir’de 36.23 TL’den satılıyor.