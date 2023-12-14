https://sputniknews.com.tr/20231214/okey-masasinda-tas-kavgasi-istakalarla-birbirlerine-saldirdilar-1078449130.html
Okey masasında taş kavgası: Istakalarla birbirlerine saldırdılar
Okey masasında taş kavgası: Istakalarla birbirlerine saldırdılar
Muğla’nın Milas ilçesindeki bir kıraathanede, okey oyunu sırasında taş kavgası çıktı. Istakaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralanırken, taraflar... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T10:18+0300
2023-12-14T10:18+0300
2023-12-14T10:18+0300
yaşam
okey
kavga
dede
muğla
oyun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078448825_0:255:1000:818_1920x0_80_0_0_ebff1083a29988ab86714a4004047d4e.jpg
Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 kişi okey oynuyordu.Oyun esnasında birden sinirlenen kişi, oyun arkadaşına bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu. Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/bodrumda-alkollu-surucu-kaldirima-cikinca-ortalik-karisti-surucu-ve-cevredekiler-kavgaya-tutustu-1078325665.html
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078448825_0:68:1000:818_1920x0_80_0_0_f3ef6432ff548157bf4a62c8eaeec012.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
okey, kavga, dede, muğla, oyun
okey, kavga, dede, muğla, oyun
Okey masasında taş kavgası: Istakalarla birbirlerine saldırdılar
Muğla’nın Milas ilçesindeki bir kıraathanede, okey oyunu sırasında taş kavgası çıktı. Istakaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralanırken, taraflar işletme çalışanları tarafından yatıştırıldı.
Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 kişi okey oynuyordu.
Oyun esnasında birden sinirlenen kişi, oyun arkadaşına bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu. Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.
Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.