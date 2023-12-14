https://sputniknews.com.tr/20231214/okey-masasinda-tas-kavgasi-istakalarla-birbirlerine-saldirdilar-1078449130.html

Okey masasında taş kavgası: Istakalarla birbirlerine saldırdılar

Okey masasında taş kavgası: Istakalarla birbirlerine saldırdılar

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir kıraathanede, okey oyunu sırasında taş kavgası çıktı. Istakaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralanırken, taraflar... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

okey

kavga

dede

muğla

oyun

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Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 kişi okey oynuyordu.Oyun esnasında birden sinirlenen kişi, oyun arkadaşına bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu. Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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