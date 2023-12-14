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https://sputniknews.com.tr/20231214/okey-masasinda-tas-kavgasi-istakalarla-birbirlerine-saldirdilar-1078449130.html
Okey masasında taş kavgası: Istakalarla birbirlerine saldırdılar
Okey masasında taş kavgası: Istakalarla birbirlerine saldırdılar
Muğla’nın Milas ilçesindeki bir kıraathanede, okey oyunu sırasında taş kavgası çıktı. Istakaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralanırken, taraflar... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T10:18+0300
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yaşam
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kavga
dede
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Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 kişi okey oynuyordu.Oyun esnasında birden sinirlenen kişi, oyun arkadaşına bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu. Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/bodrumda-alkollu-surucu-kaldirima-cikinca-ortalik-karisti-surucu-ve-cevredekiler-kavgaya-tutustu-1078325665.html
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okey, kavga, dede, muğla, oyun
okey, kavga, dede, muğla, oyun

Okey masasında taş kavgası: Istakalarla birbirlerine saldırdılar

10:18 14.12.2023
© İHA / -AW097593Okey masasında ıstakalarla birbirlerine saldırdılar
Okey masasında ıstakalarla birbirlerine saldırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© İHA / -AW097593
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Muğla’nın Milas ilçesindeki bir kıraathanede, okey oyunu sırasında taş kavgası çıktı. Istakaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralanırken, taraflar işletme çalışanları tarafından yatıştırıldı.
Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 kişi okey oynuyordu.
Oyun esnasında birden sinirlenen kişi, oyun arkadaşına bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu. Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.
Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Bodrum'da alkollü sürücü kaldırıma çıkınca ortalık karıştı: Sürücü ve çevredekiler kavgaya tutuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
YAŞAM
Bodrum'da alkollü sürücü kaldırıma çıkınca ortalık karıştı: Sürücü ve çevredekiler kavgaya tutuştu
11 Aralık, 16:32
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