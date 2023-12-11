https://sputniknews.com.tr/20231211/bodrumda-alkollu-surucu-kaldirima-cikinca-ortalik-karisti-surucu-ve-cevredekiler-kavgaya-tutustu-1078325665.html

Bodrum'da alkollü sürücü kaldırıma çıkınca ortalık karıştı: Sürücü ve çevredekiler kavgaya tutuştu

Bodrum'da alkollü sürücü kaldırıma çıkınca ortalık karıştı: Sürücü ve çevredekiler kavgaya tutuştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2,20 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kaldırıma çıkınca ortalık savaş alanına döndü. Kaçmaya çalışan fakat çevredekiler... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T16:32+0300

2023-12-11T16:32+0300

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Muğla Bodrum'da Cevat Şakir Caddesi üzerinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye meydanı girişinde kaldırıma çıktı. Park halindeki elektrikli scooterlara çarpıp dubaları, aydınlatma direğini ve çöp kovasını deviren otomobil, altında kırık duba ile bir süre seyretti.Kaza sonrası otomobilin sürücüsü durmayıp kaçmaya çalıştı.Alkollü sürücü çevredekiler tarafından durdurdu.Araçta yolcu olarak bulunan ve çevredekiler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.Olayın daha fazla büyümemesi için çevrede bulunan diğer kişiler araya girdi. Alkollü sürücü, tartıştığı adama küfür ve tehditler savurdu.İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi.Polise de direnip tekme atan sürücü koltuğunun yanında bulunan kişi ve 2,20 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "polise mukavemet gösterme" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Bodrum'da alkollü sürücü kaldırıma çıkınca ortalık karıştı: Sürücü ve çevredekiler kavgaya tutuştu Bodrum'da alkollü sürücü kaldırıma çıkınca ortalık karıştı: Sürücü ve çevredekiler kavgaya tutuştu 2023-12-11T16:32+0300 true PT2M04S

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video, bodrum, muğla, kavga, видео