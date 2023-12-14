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Ogün Samast isim değiştirme talebinden vazgeçti: Hangi ismi istiyordu?
Ogün Samast isim değiştirme talebinden vazgeçti: Hangi ismi istiyordu?
Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogun Samast, isim değişikliği talebinden vazgeçti. İsim değişikliğine ilişkin başvurunun, Samast’ın tahliyesinden önce... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T11:25+0300
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Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast, tahliyesinden bir süre önce isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.Samast, isim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası talebinden vazgeçti.Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, Samast’ın yeni isim olarak Ali Eren Karadeniz ismini istediğini ancak gizlilik kararı olan dosyanın basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini belirtti.Avukat Hodo, “İsterse daha sonraki zamanlarda değiştirebilir ama şu anda artık isim değişikliği talep etmek ya da isim değiştirmenin bir anlamı kalmadı. Basın öğrendi, herkes öğrendi bir anlamı kalmadı. Hayatına bu şekilde devam edecek.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231212/hrant-dink-suikastinin-tetikcisi-ogun-samast-adini-degistirmek-icin-mahkemeye-basvurdu-1078365120.html
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ogün samast,ogün samast isim değişikliği,ogün samast dava

Ogün Samast isim değiştirme talebinden vazgeçti: Hangi ismi istiyordu?

11:25 14.12.2023
© AAOgün Samast
Ogün Samast - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA
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Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogun Samast, isim değişikliği talebinden vazgeçti. İsim değişikliğine ilişkin başvurunun, Samast’ın tahliyesinden önce yapıldığını söyleyen avukat Raşit Hodo, “Ancak, tahliye olduktan sonra gizlilik kararı olmasına rağmen basın bir şekilde dosyaya ulaştı” dedi.
Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast, tahliyesinden bir süre önce isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.

Samast, isim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası talebinden vazgeçti.

Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, Samast’ın yeni isim olarak Ali Eren Karadeniz ismini istediğini ancak gizlilik kararı olan dosyanın basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini belirtti.
Avukat Hodo, “İsterse daha sonraki zamanlarda değiştirebilir ama şu anda artık isim değişikliği talep etmek ya da isim değiştirmenin bir anlamı kalmadı. Basın öğrendi, herkes öğrendi bir anlamı kalmadı. Hayatına bu şekilde devam edecek.” diye konuştu.
Ogün Samast - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
TÜRKİYE
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu
12 Aralık, 14:41
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