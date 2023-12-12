https://sputniknews.com.tr/20231212/hrant-dink-suikastinin-tetikcisi-ogun-samast-adini-degistirmek-icin-mahkemeye-basvurdu-1078365120.html

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast, cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T14:41+0300

2023-12-12T14:41+0300

2023-12-12T14:41+0300

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polis

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Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edildi.Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı.Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

https://sputniknews.com.tr/20231206/ogun-samast-savunma-yapmadi-iddianame-bugun-elime-ulasti-1078143002.html

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ogün samast, isim, isim değişikliği, hrant dink, hrant dink cinayeti, hrant dink suikasti, polis