https://sputniknews.com.tr/20231206/ogun-samast-savunma-yapmadi-iddianame-bugun-elime-ulasti-1078143002.html
Ogün Samast savunma yapmadı: 'İddianame bugün elime ulaştı'
Ogün Samast savunma yapmadı: 'İddianame bugün elime ulaştı'
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast’ın 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T15:30+0300
2023-12-06T15:30+0300
2023-12-06T15:30+0300
türkiye
ogün samast
hrant dink suikasti
hrant dink
hrant dink cinayeti
dava
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde yargılanmasına başlandı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla Ogün Samast, Trabzon’un Akçaabat Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu bazı sanıklar da mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.'Bugün elime ulaştı'Duruşmada Samast, iddianamenin kendisine bugün ulaştığını ve inceleyemediğini belirterek mahkemeden savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Mahkeme, Ogün Samast ile avukatına savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Daha sonra Samast, duruşmadaki SEGBİS bağlantısından ayrıldı. Davaya devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231127/hrant-dinkin-katili-ogun-samast-hakkindaki-dava-dosyasi-birlestirildi-1077830859.html
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ogün samast, hrant dink suikasti, hrant dink, hrant dink cinayeti, dava
ogün samast, hrant dink suikasti, hrant dink, hrant dink cinayeti, dava
Ogün Samast savunma yapmadı: 'İddianame bugün elime ulaştı'
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast’ın 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada Samast, iddianamenin kendisine bugün geldiğini belirterek savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti. Samast savunma yapmadan SEGBİS bağlantısından ayrıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde yargılanmasına başlandı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla Ogün Samast, Trabzon’un Akçaabat Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu bazı sanıklar da mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada Samast, iddianamenin kendisine bugün ulaştığını ve inceleyemediğini belirterek mahkemeden savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Mahkeme, Ogün Samast ile avukatına savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Daha sonra Samast, duruşmadaki SEGBİS bağlantısından ayrıldı.