https://sputniknews.com.tr/20231127/hrant-dinkin-katili-ogun-samast-hakkindaki-dava-dosyasi-birlestirildi-1077830859.html
Ogün Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Ogün Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Ogün Samast hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T15:39+0300
2023-11-27T15:39+0300
2023-11-27T15:40+0300
türkiye
ogün samast
hrant dink
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi. Samast’ın 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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ogün samast, hrant dink
Ogün Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
15:39 27.11.2023 (güncellendi: 15:40 27.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Ogün Samast hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi. Samast’ın 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi. Samast’ın 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.