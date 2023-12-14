https://sputniknews.com.tr/20231214/mke-ankaragucu-kulubu-profesyonel-futbol-disiplin-kurulunun-verdigi-cezalara-itiraz-edecek-1078482898.html

MKE Ankaragücü Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara itiraz edecek

MKE Ankaragücü Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara itiraz edecek

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T23:37+0300

2023-12-14T23:37+0300

2023-12-14T23:37+0300

spor

mke ankaragücü

çaykur rizespor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Aytekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınmış olan kararlara karşı kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerini kullandı.PFDK, MKE Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası, başkent ekibine ise 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/pfdk-kararlari-aciklandi-ankaragucu-ve-faruk-kocanin-cezalari-belli-oldu-1078482246.html

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mke ankaragücü, çaykur rizespor, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)