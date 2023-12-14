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MKE Ankaragücü Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara itiraz edecek
MKE Ankaragücü Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara itiraz edecek
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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mke ankaragücü
çaykur rizespor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Aytekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınmış olan kararlara karşı kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerini kullandı.PFDK, MKE Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası, başkent ekibine ise 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/pfdk-kararlari-aciklandi-ankaragucu-ve-faruk-kocanin-cezalari-belli-oldu-1078482246.html
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mke ankaragücü, çaykur rizespor, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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MKE Ankaragücü Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara itiraz edecek

23:37 14.12.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itiraz edeceklerini belirtti.
Aytekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınmış olan kararlara karşı kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerini kullandı.
PFDK, MKE Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası, başkent ekibine ise 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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PFDK kararları açıklandı: Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezaları belli oldu
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