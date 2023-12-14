https://sputniknews.com.tr/20231214/meteoroloji-uyardi-sicaklik-9-derece-birden-dusecek-1078446850.html
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da bugün 17 olan sıcaklık Pazar günü 8 dereceye... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T09:44+0300
2023-12-14T09:44+0300
2023-12-14T09:44+0300
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Hafta sonu sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacak, soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor.Kar yağışının yurdun kuzey batısından Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batıya doğru hissedilir derecede düşecek.İstanbul'da sıcaklık 9 derece düşecekMGM'nin tahminlerinde, bugün İstanbul'da 17 derece olan sıcaklık Pazar günü 8 dereceye kadar düştüğü görülüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html
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hava durumu son dakika,kar ne zaman yağacak,hafta sonu hava nasıl olacak,hava durumu istanbul,hava durumu ankara,kar geliyor mu
hava durumu son dakika,kar ne zaman yağacak,hafta sonu hava nasıl olacak,hava durumu istanbul,hava durumu ankara,kar geliyor mu
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da bugün 17 olan sıcaklık Pazar günü 8 dereceye kadar düşecek.
Hafta sonu sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacak, soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor.
Kar yağışının yurdun kuzey batısından Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batıya doğru hissedilir derecede düşecek.
İstanbul'da sıcaklık 9 derece düşecek
MGM'nin tahminlerinde, bugün İstanbul'da 17 derece olan sıcaklık Pazar günü 8 dereceye kadar düştüğü görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.