https://sputniknews.com.tr/20231118/meteoroloji-uzmani-son-durumu-degerlendirdi-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1077534039.html

Meteoroloji uzmanı, son durumu değerlendirdi: Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji uzmanı, son durumu değerlendirdi: Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta sonunda 6 ila 10 derece düşen sıcaklıklar, salı ve çarşamba günü Türkiye'nin, özellikle batı kesimlerini... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T17:39+0300

2023-11-18T17:39+0300

2023-11-18T17:39+0300

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Türkiye'de Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar 6-10 derece düşecek, ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda ise kuvvetli yağışlar görülecek.Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiğini belirten Çelik, yağışların Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de etkili olmaya başladığını söyledi. Çelik, "Yağışlar akşam saatlerinden itibaren tüm Türkiye'yi etkileyecek, özellikle Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yani en kuzey batıyla güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olacak" diye konuştu.Çelik, yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde olacağını belirterek, "Yağışlar, Marmara ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek" dedi.Yağışlı havanın yarın doğuya doğru hareket etmeye başlayacağını aktaran Çelik, "Yağışlar pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar bırakacak. Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli olacak ve metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.Sıcaklıklar artacak mı?Hava sıcaklıklarına ilişkin Cengiz, "Sıcaklıklarda düşüşler başladı, yaklaşık 6 ila 10 dereceye kadar düşecek. Hafta sonunda 6 ila 10 derece düşen sıcaklıklar, salı ve çarşamba günü Türkiye'nin, özellikle batı kesimlerini etkileyecek yeni yağışlı ve ılık bir sistemin etkisi altına girmesiyle 6 ila 10 derece artarak tekrar mevsim normalleri civarına çıkacak" diye konuştu.Üç büyük ilin hava durumuna ilişkin bilgi veren Cengiz, şunları kaydetti:Kuvvetli rüzgarlara karşı uyarıda bulunan Cengiz, "Pazar günü batı bölgelerde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeybatıdan fırtına şeklinde rüzgar var, özellikle Marmara Bölgesi'nde. Doğu bölgelerde de Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde de güneyli yönlerden fırtına bekleniyor" dedi.Cengiz, yağışlar ve kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

https://sputniknews.com.tr/20231015/meteoroloji-son-durumu-paylasti-bugun-turkiye-genelinde-hava-nasil-olacak-1076344041.html

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sıcaklıklar ne zaman düşmeye başlayacak? gelecek hafta hava nasıl olacak? hava durumu nasıl olacak? salı günü hava durumu nasıl?