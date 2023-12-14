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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231214/merkez-bankasi-baskani-erkan-tlye-gecis-zamani-gelmistir-1078468179.html
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T15:04+0300
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Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında TİM Sektörler Konseyi toplantısına katıldı.TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen TİM Sektörler Konseyi toplantısında karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, ihracatçılar açısından önemli görülen konular geniş bir kapsamda ele alındı.TCMB Başkanı Erkan, toplantıda, fiyat istikrarının, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değinerek, hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını bildirdi.Erkan, merkez bankalarının toplumsal refaha katkı sağlamalarının, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu amaç aynı zamanda genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın ekonomiye dair projeksiyonları, eğilimleri ve görüşleri de değerlendirmelerimizde önem arz etmektedir." dedi.Küresel ekonominin geçirdiği dönüşümle birlikte Türkiye'nin yükselen potansiyelinden bahseden Erkan, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır." ifadesini kullandı.Uygulanan politikanın etkisinin zamana yayıldığını, diğer yandan öncü gösterge niteliğinde bazı olumlu sonuçların alınmaya başlandığını kaydeden Erkan, "2024'ün ikinci yarısında başlayacak dezenflasyon döneminden önceki geçiş sürecinde talepte dengelenme yaşanırken, doğru politika tasarımlarıyla, üretimin sürekliliğinin sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.'Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı'TCMB Başkanı Erkan, Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulunarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurguladı.Türk lirasına geçiş zamanının geldiğinin altını çizen Erkan, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık. Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken, ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.Erkan, reeskont kredisi günlük limitlerinin 10 kat artırılması, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinin yeniden yapılandırılarak 3 yıl boyunca 300 milyar lira limit tahsis edilmesi, sağlanan maliyet avantajları ve erişimin önündeki engellerin kaldırılması gibi uygulamaları anlattı.Reeskont limitlerinde ilave bir güncellemeyi etki analizleri çerçevesinde değerlendirdiklerini kaydeden Erkan, "İhracat ve yatırım potansiyelinin gelişimi için firmaların finansmana erişimi ile finansman koşullarına destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-merkez-bankasi-rezervlerine-ve-kkmye-iliskin-aciklama-1078197576.html
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hafize gaye erkan, tl, enflasyon, dolar/tl
hafize gaye erkan, tl, enflasyon, dolar/tl

Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir

15:04 14.12.2023 (güncellendi: 15:46 14.12.2023)
© AA / TİMTCMB Başkanı Erkan, TİM Sektörler Konseyi toplantısına katıldı
TCMB Başkanı Erkan, TİM Sektörler Konseyi toplantısına katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA / TİM
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında TİM Sektörler Konseyi toplantısına katıldı.
TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen TİM Sektörler Konseyi toplantısında karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, ihracatçılar açısından önemli görülen konular geniş bir kapsamda ele alındı.
TCMB Başkanı Erkan, toplantıda, fiyat istikrarının, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değinerek, hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını bildirdi.
Erkan, merkez bankalarının toplumsal refaha katkı sağlamalarının, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu amaç aynı zamanda genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın ekonomiye dair projeksiyonları, eğilimleri ve görüşleri de değerlendirmelerimizde önem arz etmektedir." dedi.
Küresel ekonominin geçirdiği dönüşümle birlikte Türkiye'nin yükselen potansiyelinden bahseden Erkan, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır." ifadesini kullandı.
Uygulanan politikanın etkisinin zamana yayıldığını, diğer yandan öncü gösterge niteliğinde bazı olumlu sonuçların alınmaya başlandığını kaydeden Erkan, "2024'ün ikinci yarısında başlayacak dezenflasyon döneminden önceki geçiş sürecinde talepte dengelenme yaşanırken, doğru politika tasarımlarıyla, üretimin sürekliliğinin sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

'Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı'

TCMB Başkanı Erkan, Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulunarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurguladı.
Türk lirasına geçiş zamanının geldiğinin altını çizen Erkan, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık. Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken, ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Erkan, reeskont kredisi günlük limitlerinin 10 kat artırılması, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinin yeniden yapılandırılarak 3 yıl boyunca 300 milyar lira limit tahsis edilmesi, sağlanan maliyet avantajları ve erişimin önündeki engellerin kaldırılması gibi uygulamaları anlattı.
Reeskont limitlerinde ilave bir güncellemeyi etki analizleri çerçevesinde değerlendirdiklerini kaydeden Erkan, "İhracat ve yatırım potansiyelinin gelişimi için firmaların finansmana erişimi ile finansman koşullarına destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
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