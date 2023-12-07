https://sputniknews.com.tr/20231207/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-merkez-bankasi-rezervlerine-ve-kkmye-iliskin-aciklama-1078197576.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Merkez Bankası rezervlerine ve KKM’ye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Merkez Bankası rezervlerine ve KKM’ye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin, "Sadece 1 hafta içerisinde rezervlerimizdeki artış ise yaklaşık 4 milyar dolardır" dedi... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T19:24+0300

2023-12-07T19:24+0300

2023-12-07T19:31+0300

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerindeki artış ve Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin açıklamada bulundu.Mayıs seçimleri sonucu siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması ve gelecek döneme yönelik makroekonomik politika çerçevesinin somutlaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin ekonomik göstergelerindeki iyileşmeye ek olarak Merkez Bankası rezervlerinin de istikrarlı bir şekilde arttığını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güven ve istikrar ortamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 1 Aralık itibarıyla 140,1 milyar dolarla tarihi rekor seviyesine yükseldiğini kaydetti.Yılmaz, mayıs ayı sonu itibarıyla yaklaşık 98,5 milyar seviyesinden, 140,1 milyar dolara ulaşan brüt rezervlerin, 6 aylık dönem içerisinde yüzde 42,3 oranında rekor düzeyde arttığını ifade ederek sadece bir hafta içerisinde rezervlerdeki artışın ise yaklaşık 4 milyar dolar olduğunu belirtti:'KKM hesaplarındaki artış eğiliminin tam tersine döndüğünü de görüyoruz'Ekonomi politikasındaki yol haritasının 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ile netleşmesi, Merkez Bankasının düzenlemeleriyle piyasalarda sağlanan güvenin etkisiyle, KKM hesaplarındaki artış eğiliminin tam tersine döndüğünün de görüldüğünü kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:'Ekonomik istikrar ve kalıcı sosyal refah yolunda ilerlemeye devam edeceğiz'

https://sputniknews.com.tr/20231108/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1077171066.html

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