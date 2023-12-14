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https://sputniknews.com.tr/20231214/marmarada-art-arda-depremler-uzmanlar-aktivite-basladi-diyerek-uyarmisti-1078444423.html
Marmara'da art arda depremler: Uzmanlar 'Aktivite başladı' diyerek uyarmıştı
Marmara'da art arda depremler: Uzmanlar 'Aktivite başladı' diyerek uyarmıştı
Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi Mudanya açıklarında meydana gelen 5,1'lik deprem sonrasında AFAD verilerine göre dün Marmara Denizi-Gemlik Körfezi olan 3.7... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T07:59+0300
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istanbul
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marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
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Dün gece saatlerinde AFAD, merkez üssü Marmara Denizi-Gemlik Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 23.04'te kaydedildi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.Panik ve korkuya neden olan depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı sarsıntıya ilişkin paylaşım yaptı. AFAD verilerine göre son 24 saat içinde Marmara Bölgesi'nde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.Bursa Gemlik’te 4 Aralık'ta saat 10.42'de deprem meydana gelen 5.1 ve 4. 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti. Riskli ilçeler hangileri?Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kent ve nüfus yoğunluğundan dolayı anormal bir yıkım olacağını belirtirken "Marmara'da şu an bir deprem olsa yerle bir oluruz" demişti. Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Megakentte deprem olasılığını yüzde 47 olarak açıklayan Görür, "Depremin şiddeti genellikle Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetini bulacak. Bu arada denize yakın olan kesimler Bakırköy, Zeytinburnu gibi yerler daha ciddi etkilenecek" dedi.Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de korkulan olası büyük Marmara Depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moriwaki, İstanbul'da daha fazla hasar alması beklenen yumuşak zeminleri ilçeleri sıraladı.Depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak" diye konuştu.'Deprem aktivitesi başladı'Marmara depreminin çok önemli bir deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, "Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama güneyde bir deprem aktivitesi başladı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/marmara-denizinde-37-buyuklugunde-deprem-1078438621.html
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Marmara'da art arda depremler: Uzmanlar 'Aktivite başladı' diyerek uyarmıştı

07:59 14.12.2023 (güncellendi: 08:06 14.12.2023)
© AAİstanbul'da Marmara Denizi'ne yakın binaları
İstanbul'da Marmara Denizi'ne yakın binaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA
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Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi Mudanya açıklarında meydana gelen 5,1'lik deprem sonrasında AFAD verilerine göre dün Marmara Denizi-Gemlik Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede geceden bu yana çok sayıda artçı kaydedildi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremi hakkında uyarılarda bulundu.
Dün gece saatlerinde AFAD, merkez üssü Marmara Denizi-Gemlik Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 23.04'te kaydedildi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Panik ve korkuya neden olan depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı sarsıntıya ilişkin paylaşım yaptı. AFAD verilerine göre son 24 saat içinde Marmara Bölgesi'nde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.
Bursa Gemlik’te 4 Aralık'ta saat 10.42'de deprem meydana gelen 5.1 ve 4. 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Riskli ilçeler hangileri?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kent ve nüfus yoğunluğundan dolayı anormal bir yıkım olacağını belirtirken "Marmara'da şu an bir deprem olsa yerle bir oluruz" demişti. Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Megakentte deprem olasılığını yüzde 47 olarak açıklayan Görür, "Depremin şiddeti genellikle Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetini bulacak. Bu arada denize yakın olan kesimler Bakırköy, Zeytinburnu gibi yerler daha ciddi etkilenecek" dedi.
Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de korkulan olası büyük Marmara Depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moriwaki, İstanbul'da daha fazla hasar alması beklenen yumuşak zeminleri ilçeleri sıraladı.
Depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak" diye konuştu.

'Deprem aktivitesi başladı'

Marmara depreminin çok önemli bir deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, "Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama güneyde bir deprem aktivitesi başladı" ifadelerini kullandı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
TÜRKİYE
Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
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