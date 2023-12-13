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Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'inde 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-yumusak-zemin-uyarisi-riskli-bolgeleri-acikladi-1078436599.html
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deprem mi oldu, marmara denizi deprem, bursa deprem, son depremler, mudanya deprem

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

23:15 13.12.2023 (güncellendi: 23:31 13.12.2023)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© İHA
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AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'inde 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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