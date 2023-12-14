https://sputniknews.com.tr/20231214/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-3-ton-275-kg-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1078444930.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uyuşturucu imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T08:29+0300

2023-12-14T08:29+0300

2023-12-14T09:24+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüphelinin yakalandığını belirtti..

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