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https://sputniknews.com.tr/20231214/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-3-ton-275-kg-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1078444930.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uyuşturucu imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ali yerlikaya
operasyon
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu mafyası
uyuşturucu baronu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüphelinin yakalandığını belirtti..
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ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, metamfetamin
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, metamfetamin

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

08:29 14.12.2023 (güncellendi: 09:24 14.12.2023)
© İHAUyuşturucu karteli yöneticisi Beşiktaş'ta yakalandı
Uyuşturucu karteli yöneticisi Beşiktaş'ta yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© İHA
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uyuşturucu imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüphelinin yakalandığını belirtti..
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