https://sputniknews.com.tr/20231214/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-3-ton-275-kg-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1078444930.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uyuşturucu imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T08:29+0300
2023-12-14T08:29+0300
2023-12-14T09:24+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu mafyası
uyuşturucu baronu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077545662_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_4c8d4ce6ab23606c8f4fae2bec18fdc4.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüphelinin yakalandığını belirtti..
https://sputniknews.com.tr/20231214/marmarada-art-arda-depremler-uzmanlar-aktivite-basladi-diyerek-uyarmisti-1078444423.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077545662_160:0:660:375_1920x0_80_0_0_970c49f5d45586d24a30428f20fa064c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, metamfetamin
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, metamfetamin
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
08:29 14.12.2023 (güncellendi: 09:24 14.12.2023)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uyuşturucu imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüphelinin yakalandığını belirtti.