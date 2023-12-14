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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/hollanda-ukraynaya-askeri-yardimi-kisabilir-1078461147.html
Hollanda Ukrayna'ya askeri yardımı kısabilir
Hollanda Ukrayna'ya askeri yardımı kısabilir
Hollanda’nın kendi savunmasını güçlendirme gerekçesi ile Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımı kısabileceği bildirildi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T13:21+0300
2023-12-14T13:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
hollanda
geert wilders
pieter omtzigt
vladimir zelenskiy
askeri yardım
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Hollanda'da parlamento seçimlerini kazanan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders’in Ukrayna'ya verilen askeri desteğin kısılması gerektiğini belirttiğini ve ülkenin kendi çözülmemiş güvenlik sorunları varken bu fikri uygulayabileceğini yazdı.Habere göre Wilders, dün parlamentoda yapılan tartışma sırasında, “Kendi ülkemizi savunabilecek durumda değilken Ukrayna'ya askeri destek vermememiz gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.Wilders'in potansiyel koalisyon ortaklarından ikisi, Pieter Omtzigt'in merkez sağ Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve tarım yanlısı Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) de Ukrayna'nın AB üyeliği ve Ukrayna'ya ek mali destek sağlamanın uygunluğu ile ilgili şüphelerini dile getirdi.Wilders'in bu açıklamaları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD'li milletvekillerine, savaş çabaları için hayati önem taşıdığı iddiası ile 61 milyar dolarlık yardımı onaylatmaya çalışmasını izledi.Hollanda’nın Ukrayna'nın önemli bir müttefiki olarak eski Başbakan Mark Rutte'nin liderliğinde Kiev’e hava savunma sistemleri gönderdiğine ve Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitiminde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Bloomberg, ancak bundan böyle her şeyin değişebileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231205/natoda-ukraynaya-askeri-yardimla-ilgili-hollanda-ve-slovakya-rahatsizligi-1078086540.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, hollanda, geert wilders, pieter omtzigt, vladimir zelenskiy, askeri yardım
ukrayna, ukrayna ordusu, hollanda, geert wilders, pieter omtzigt, vladimir zelenskiy, askeri yardım

Hollanda Ukrayna'ya askeri yardımı kısabilir

13:21 14.12.2023
© AFP 2023 / KOEN VAN WEELGeert Wilders
Geert Wilders - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / KOEN VAN WEEL
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Hollanda’nın kendi savunmasını güçlendirme gerekçesi ile Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımı kısabileceği bildirildi.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Hollanda'da parlamento seçimlerini kazanan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders’in Ukrayna'ya verilen askeri desteğin kısılması gerektiğini belirttiğini ve ülkenin kendi çözülmemiş güvenlik sorunları varken bu fikri uygulayabileceğini yazdı.
Habere göre Wilders, dün parlamentoda yapılan tartışma sırasında, “Kendi ülkemizi savunabilecek durumda değilken Ukrayna'ya askeri destek vermememiz gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.
Wilders'in potansiyel koalisyon ortaklarından ikisi, Pieter Omtzigt'in merkez sağ Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve tarım yanlısı Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) de Ukrayna'nın AB üyeliği ve Ukrayna'ya ek mali destek sağlamanın uygunluğu ile ilgili şüphelerini dile getirdi.
Wilders'in bu açıklamaları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD'li milletvekillerine, savaş çabaları için hayati önem taşıdığı iddiası ile 61 milyar dolarlık yardımı onaylatmaya çalışmasını izledi.
Hollanda’nın Ukrayna'nın önemli bir müttefiki olarak eski Başbakan Mark Rutte'nin liderliğinde Kiev’e hava savunma sistemleri gönderdiğine ve Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitiminde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Bloomberg, ancak bundan böyle her şeyin değişebileceğini ifade etti.
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