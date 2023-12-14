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Finlandiya, Rusya sınırındaki tüm kontrol noktalarını kapatma kararı aldı
Finlandiya, Rusya sınırındaki tüm kontrol noktalarını kapatma kararı aldı
Finlandiya hükümetinin, dün gece açılan iki kontrol noktası dahil olmak üzere Rusya sınırındaki tüm kontrol noktalarını kapatma kararı aldığı bildirildi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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Yle televizyonunun aktardığı üzere Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, Finlandiya hükümetinin dün gece açılan iki kontrol noktası dahil olmak üzere Rusya sınırındaki tüm kontrol noktalarını kapatma kararı aldığını söyledi.Rantanen, “Hükümet Rusya ile sınırı tamamen kapatacak” diyerek, geçiş kısıtlamasının 14 Ocak tarihine kadar devam edeceği bilgisini verdi.Finlandiya sınır muhafaza görevlileri, basın mensuplarına, iki kontrol noktasının açıldığı dün geceden bu yana en az 62 sığınmacının geldiğini bildirdi.İlgili açıklamada, “Bu kişilerden bazıları Somali ve Suriye vatandaşlarıdır, gelenler arasında erkekler ve kadınlar var” ifadelerine yer verildi.Finlandiya İçişleri Bakanlığı 30 Kasım’da Rusya sınırındaki son faal geçiş noktası olan ‘Raya Jooseppi-Lotta’ sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu. 13 Aralık'a kadar hiçbir sınır kapısının faaliyete geçmeyeceği, uluslararası koruma başvuru sahiplerinin başvurularının havalimanları ve limanlarda değerlendirmeye alınacağı açıklanmıştı. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, bu kararın ‘Finlandiya’nın ulusal güvenliğinin korunması için’ alındığını ifade etmişti.Daha sonra hükümet, Vaalimaa ve Niirala sınır kapıların, durum değerlendirmesi yapmak amacıyla 14 Aralık’ta açılacağını duyurmuştu.Helsinki'nin eylemlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘sınır geçişinin yasal hakkı olanlar tarafından kullanıldığını’ ifade etmiş, sığınmacı krizini organize etme yönündeki abartılı suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-finlandiyanin-siniri-kapatma-karari-finlere-zarar-verir-1077883919.html
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finlandiya, avrupa, rusya
finlandiya, avrupa, rusya

Finlandiya, Rusya sınırındaki tüm kontrol noktalarını kapatma kararı aldı

23:25 14.12.2023
© AP Photo / Sergei GritsFinlandiya Rusya sınır
Finlandiya Rusya sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Sergei Grits
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Finlandiya hükümetinin, dün gece açılan iki kontrol noktası dahil olmak üzere Rusya sınırındaki tüm kontrol noktalarını kapatma kararı aldığı bildirildi.
Yle televizyonunun aktardığı üzere Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, Finlandiya hükümetinin dün gece açılan iki kontrol noktası dahil olmak üzere Rusya sınırındaki tüm kontrol noktalarını kapatma kararı aldığını söyledi.
Rantanen, “Hükümet Rusya ile sınırı tamamen kapatacak” diyerek, geçiş kısıtlamasının 14 Ocak tarihine kadar devam edeceği bilgisini verdi.
Finlandiya sınır muhafaza görevlileri, basın mensuplarına, iki kontrol noktasının açıldığı dün geceden bu yana en az 62 sığınmacının geldiğini bildirdi.
İlgili açıklamada, “Bu kişilerden bazıları Somali ve Suriye vatandaşlarıdır, gelenler arasında erkekler ve kadınlar var” ifadelerine yer verildi.
Finlandiya İçişleri Bakanlığı 30 Kasım’da Rusya sınırındaki son faal geçiş noktası olan ‘Raya Jooseppi-Lotta’ sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu. 13 Aralık'a kadar hiçbir sınır kapısının faaliyete geçmeyeceği, uluslararası koruma başvuru sahiplerinin başvurularının havalimanları ve limanlarda değerlendirmeye alınacağı açıklanmıştı. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, bu kararın ‘Finlandiya’nın ulusal güvenliğinin korunması için’ alındığını ifade etmişti.
Daha sonra hükümet, Vaalimaa ve Niirala sınır kapıların, durum değerlendirmesi yapmak amacıyla 14 Aralık’ta açılacağını duyurmuştu.
Helsinki'nin eylemlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘sınır geçişinin yasal hakkı olanlar tarafından kullanıldığını’ ifade etmiş, sığınmacı krizini organize etme yönündeki abartılı suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
DÜNYA
Rusya: Finlandiya’nın sınırı kapatma kararı Finlere zarar verir
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