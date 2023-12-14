https://sputniknews.com.tr/20231214/eski-nato-baskomutani-stavridis-ukrayna-silahli-kuvvetleri-rus-ordusuyla-kiyaslanamaz-1078483007.html
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
Eski NATO Başkomutanı James Stavridis, Rus ordusunun güçlü olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin onunla kıyaslanamayacağını belirtti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T23:59+0300
2023-12-14T23:59+0300
2023-12-14T23:59+0300
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Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı ABD'li amiral James Stavridis, Bloomberg için kaleme aldığı makalede, Rus ordusunun gücü ve savaşa hazırlık kabiliyetinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne göre çok daha ileri düzeyde olduğunu vurguladı.Stavridis, “Rus birlikleri, mayınlar, bariyerler ve tanklardan oluşan kemerlerin arkasında yetenekli savunuculara dönüştü ve Ukrayna'nın denk tutulamayacağı bir hava gücü tarafından korunuyor” ifadelerini kullandı.Ayrıca, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ‘işe yaramadığının’ altını çizen Stavridis, Rusya ekonomisinin yavaş da olsa büyüdüğüne dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/eski-pentagon-danismani-nato-rusyaya-saldirmak-icin-2014te-kievde-darbe-yapti-1078479882.html
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nato, ukrayna, ukrayna krizi, james stavridis, rusya
nato, ukrayna, ukrayna krizi, james stavridis, rusya
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
Eski NATO Başkomutanı James Stavridis, Rus ordusunun güçlü olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin onunla kıyaslanamayacağını belirtti.
Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı ABD'li amiral James Stavridis, Bloomberg için kaleme aldığı makalede, Rus ordusunun gücü ve savaşa hazırlık kabiliyetinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne göre çok daha ileri düzeyde olduğunu vurguladı.
Stavridis, “Rus birlikleri, mayınlar, bariyerler ve tanklardan oluşan kemerlerin arkasında yetenekli savunuculara dönüştü ve Ukrayna'nın denk tutulamayacağı bir hava gücü tarafından korunuyor” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ‘işe yaramadığının’ altını çizen Stavridis, Rusya ekonomisinin yavaş da olsa büyüdüğüne dikkat çekti.