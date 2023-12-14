https://sputniknews.com.tr/20231214/eski-nato-baskomutani-stavridis-ukrayna-silahli-kuvvetleri-rus-ordusuyla-kiyaslanamaz-1078483007.html

Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz

Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz

Eski NATO Başkomutanı James Stavridis, Rus ordusunun güçlü olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin onunla kıyaslanamayacağını belirtti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T23:59+0300

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james stavridis

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Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı ABD'li amiral James Stavridis, Bloomberg için kaleme aldığı makalede, Rus ordusunun gücü ve savaşa hazırlık kabiliyetinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne göre çok daha ileri düzeyde olduğunu vurguladı.Stavridis, “Rus birlikleri, mayınlar, bariyerler ve tanklardan oluşan kemerlerin arkasında yetenekli savunuculara dönüştü ve Ukrayna'nın denk tutulamayacağı bir hava gücü tarafından korunuyor” ifadelerini kullandı.Ayrıca, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ‘işe yaramadığının’ altını çizen Stavridis, Rusya ekonomisinin yavaş da olsa büyüdüğüne dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/eski-pentagon-danismani-nato-rusyaya-saldirmak-icin-2014te-kievde-darbe-yapti-1078479882.html

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