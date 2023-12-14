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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/eski-nato-baskomutani-stavridis-ukrayna-silahli-kuvvetleri-rus-ordusuyla-kiyaslanamaz-1078483007.html
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
Eski NATO Başkomutanı James Stavridis, Rus ordusunun güçlü olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin onunla kıyaslanamayacağını belirtti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T23:59+0300
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ukrayna
ukrayna krizi
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Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı ABD'li amiral James Stavridis, Bloomberg için kaleme aldığı makalede, Rus ordusunun gücü ve savaşa hazırlık kabiliyetinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne göre çok daha ileri düzeyde olduğunu vurguladı.Stavridis, “Rus birlikleri, mayınlar, bariyerler ve tanklardan oluşan kemerlerin arkasında yetenekli savunuculara dönüştü ve Ukrayna'nın denk tutulamayacağı bir hava gücü tarafından korunuyor” ifadelerini kullandı.Ayrıca, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ‘işe yaramadığının’ altını çizen Stavridis, Rusya ekonomisinin yavaş da olsa büyüdüğüne dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/eski-pentagon-danismani-nato-rusyaya-saldirmak-icin-2014te-kievde-darbe-yapti-1078479882.html
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nato, ukrayna, ukrayna krizi, james stavridis, rusya

Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz

23:59 14.12.2023
© AP Photo / Alik Keplicz James Stavridis
 James Stavridis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
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Eski NATO Başkomutanı James Stavridis, Rus ordusunun güçlü olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin onunla kıyaslanamayacağını belirtti.
Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı ABD'li amiral James Stavridis, Bloomberg için kaleme aldığı makalede, Rus ordusunun gücü ve savaşa hazırlık kabiliyetinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne göre çok daha ileri düzeyde olduğunu vurguladı.
Stavridis, “Rus birlikleri, mayınlar, bariyerler ve tanklardan oluşan kemerlerin arkasında yetenekli savunuculara dönüştü ve Ukrayna'nın denk tutulamayacağı bir hava gücü tarafından korunuyor” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ‘işe yaramadığının’ altını çizen Stavridis, Rusya ekonomisinin yavaş da olsa büyüdüğüne dikkat çekti.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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