https://sputniknews.com.tr/20231214/eminonunun-ardindan-kadikoy-turkiyede-ilk-kez-ilcelere-giris-ucretli-oluyor-1078447903.html

Eminönü'nün ardından Kadıköy: Türkiye'de ilk kez ilçelere giriş ücretli oluyor

Eminönü'nün ardından Kadıköy: Türkiye'de ilk kez ilçelere giriş ücretli oluyor

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) açıklandı. Ulaşım Planına göre Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Trafiği önlemek amacıyla 'Tıkanıklık... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T10:49+0300

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İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen, insan ve çevre odaklı 'İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) tanıtımı yapıldı. Planın hayata geçirilmesiyle kentte 'zirve saatte' trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10.1 azaltılması öngörülüyor.Milliyet’ten Gülden Çoktan’ın haberine göre, SKUP tanıtım toplantısına Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan katıldı. İmamoğlu, hazırlanan planın, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu aktardı. İmamoğlu planın, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgelerini, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeleri, otobüs öncelikli şerit uygulamalarını kapsadığını kaydetti.Kadıköy'e de gelecekUlaşım Planı kapsamında projelerin hayata geçmesiyle 'zirve saatte' toplam otomobil sayısının, kilometrede 2030 yılında yüzde 10.1 ve 2040 yılında ise yüzde 12.8 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor.Düşük karbona geçiş teması altında kentin ulaşım sisteminin çevre dostu hale gelmesi ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik önerilen projelerden biri de Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması. Bu uygulamada, standartlara uygun olmayan taşıtlar, alanı hiç kullanamayacak veya 'kirleten öder' prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk DSB pilot projesinin, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yapılması ve devamında ise Kadıköy’de (Moda) uygulanması planlanıyor.Kendi mahallesine park edene düşük ücretTrafik sıkışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise, 'Tıkanıklık fiyatlandırması'. Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.

https://sputniknews.com.tr/20231213/turkiyede-bir-ilk-tarih-aciklandi-eminonune-girisler-artik-ucretli-olacak-1078402812.html

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