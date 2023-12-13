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SON DAKİKA | TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
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Türkiye'de bir ilk, tarih açıklandı: Eminönü’ne girişler artık ücretli olacak
Türkiye'de bir ilk, tarih açıklandı: Eminönü’ne girişler artık ücretli olacak
İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) açıklandı. Ulaşım Planına göre Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T12:25+0300
2023-12-13T12:42+0300
türkiye
eminönü
istanbul
trafik
ücret
giriş ücretli
'istanbul sürdürülebilir kentsel ulaşım planı (skup)
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İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen, insan ve çevre odaklı 'İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) tanıtımı dün yapıldı.Planın hayata geçirilmesiyle kentte 'zirve saatte' trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10,1 azaltılması öngörülüyor. Ayrıca, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak 'tıkanıklık fiyatlandırması' ile de özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) hayata geçirilecek.Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bolgesel-asgari-ucrete-geri-donus-sistem-nasil-isliyor-calisanlar-icin-ne-anlama-geliyor-1078395982.html
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eminönü, istanbul, trafik, ücret, giriş ücretli, 'istanbul sürdürülebilir kentsel ulaşım planı (skup)
eminönü, istanbul, trafik, ücret, giriş ücretli, 'istanbul sürdürülebilir kentsel ulaşım planı (skup)

Türkiye'de bir ilk, tarih açıklandı: Eminönü’ne girişler artık ücretli olacak

12:25 13.12.2023 (güncellendi: 12:42 13.12.2023)
© Sputnik / Kerimcan MalazTrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) açıklandı. Ulaşım Planına göre Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla 'Tıkanıklık fiyatlandırılması' uygulaması hayata geçiyor. Pilot uygulama için tarih verildi, ilk uygulama alanının Eminönü olduğu açıklandı.
İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen, insan ve çevre odaklı 'İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) tanıtımı dün yapıldı.
Planın hayata geçirilmesiyle kentte 'zirve saatte' trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10,1 azaltılması öngörülüyor. Ayrıca, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak 'tıkanıklık fiyatlandırması' ile de özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) hayata geçirilecek.
Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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'Bölgesel' asgari ücrete geri dönüş: Sistem nasıl işliyor, çalışanlar için ne anlama geliyor?
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