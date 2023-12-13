https://sputniknews.com.tr/20231213/turkiyede-bir-ilk-tarih-aciklandi-eminonune-girisler-artik-ucretli-olacak-1078402812.html

Türkiye'de bir ilk, tarih açıklandı: Eminönü’ne girişler artık ücretli olacak

Türkiye'de bir ilk, tarih açıklandı: Eminönü’ne girişler artık ücretli olacak

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) açıklandı. Ulaşım Planına göre Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T12:25+0300

2023-12-13T12:25+0300

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türkiye

eminönü

istanbul

trafik

ücret

giriş ücretli

'istanbul sürdürülebilir kentsel ulaşım planı (skup)

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İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen, insan ve çevre odaklı 'İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) tanıtımı dün yapıldı.Planın hayata geçirilmesiyle kentte 'zirve saatte' trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10,1 azaltılması öngörülüyor. Ayrıca, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak 'tıkanıklık fiyatlandırması' ile de özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) hayata geçirilecek.Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.

https://sputniknews.com.tr/20231213/bolgesel-asgari-ucrete-geri-donus-sistem-nasil-isliyor-calisanlar-icin-ne-anlama-geliyor-1078395982.html

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eminönü, istanbul, trafik, ücret, giriş ücretli, 'istanbul sürdürülebilir kentsel ulaşım planı (skup)