https://sputniknews.com.tr/20231214/eksi-sozluke-erisim-engeli-1078453728.html
Ekşi Sözlük'e erişim engeli
Ekşi Sözlük'e erişim engeli
Ekşi Sözlük’ün kullandığı yeni alan adı 'eksisozluk1923.com'a da mahkeme yoluyla erişim engeli getirildi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T12:14+0300
2023-12-14T12:14+0300
2023-12-14T12:14+0300
türkiye
ekşi
ekşi sözlük
cinsel istismar
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Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük tarafından kullanılan son alan adı da (http://eksisozluk1923.com), milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi. 'Çocuk istismarı' iddialarıPlatform, daha önce de birçok kez erişime engellenmişti. Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı kendisine çocuk istismarı videosu gönderildiğini ve bunu sözlükte başlık açarak duyurmak istediği için platform tarafından engellendiğini iddia etmiş, Ekşi Sözlük konuya ilişkin olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/eksi-sozlukte-pedofili-iddiasi-bakanlik-harekete-gecti-1077976803.html
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ekşi sözlük'e erişim engeli,ekşisözlük kapalı mı,ekşi sözlük kapandı mı,ekşi sözlük cinsel istismar,ekşisözlük giriş
ekşi sözlük'e erişim engeli,ekşisözlük kapalı mı,ekşi sözlük kapandı mı,ekşi sözlük cinsel istismar,ekşisözlük giriş
Ekşi Sözlük'e erişim engeli
Ekşi Sözlük’ün kullandığı yeni alan adı 'eksisozluk1923.com'a da mahkeme yoluyla erişim engeli getirildi.
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük tarafından kullanılan son alan adı da (http://eksisozluk1923.com), milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi.
'Çocuk istismarı' iddiaları
Platform, daha önce de birçok kez erişime engellenmişti.
Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı kendisine çocuk istismarı videosu gönderildiğini ve bunu sözlükte başlık açarak duyurmak istediği için platform tarafından engellendiğini iddia etmiş, Ekşi Sözlük konuya ilişkin olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.