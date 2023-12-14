https://sputniknews.com.tr/20231214/eksi-sozluke-erisim-engeli-1078453728.html

Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Ekşi Sözlük’ün kullandığı yeni alan adı 'eksisozluk1923.com'a da mahkeme yoluyla erişim engeli getirildi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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ekşi

ekşi sözlük

cinsel istismar

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Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük tarafından kullanılan son alan adı da (http://eksisozluk1923.com), milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi. 'Çocuk istismarı' iddialarıPlatform, daha önce de birçok kez erişime engellenmişti. Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı kendisine çocuk istismarı videosu gönderildiğini ve bunu sözlükte başlık açarak duyurmak istediği için platform tarafından engellendiğini iddia etmiş, Ekşi Sözlük konuya ilişkin olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231201/eksi-sozlukte-pedofili-iddiasi-bakanlik-harekete-gecti-1077976803.html

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