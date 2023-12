Ekşi Sözlük'te pedofili iddiası: Bakanlık harekete geçti

"Ekşi Sözlük'te barınmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, çocuk pornografisi statüsündeki görselleri yayan bir kullanıcının bir süredir farklı hesaplar açarak içerikler girdiğini tespit ettik. bu sebeple öncelikle çaylakların görsel paylaşmasına sınırlamayla birlikte bir dizi önlemler aldık. Ancak suça konu görselleri yayan kişi, ekşi sözlük ile hiçbir bağlantısı olmayan fotoğraf ve video yükleme platformlarına yüklediği fotoğraflar ile ardı ardına hesaplar açarak içerik girmeye ve kullanıcılarımıza mesajlar göndermeye devam etti. Suça konu görsellerle karşılaşan kullanıcılarımızın bize ulaşması ve ekiplerimizin konu ile alakalı hassasiyetleri sebebiyle ilgili hesaplar çok hızlı şekilde kapatıldı. Bununla birlikte her ne kadar iyi niyetle de olsa, suça konu görselleri ve bu görsellerin linklerini "kamuoyu oluşturmak” adına paylaşan diğer kullanıcılarımızın da hesaplarına müdahalelerde bulunduk ancak anlatıldığı şekilde hesaplarını kapatmadık, hesaplarını bir süreliğine çaylak statüsüne getirdik. Çocuk pornografisi, gündem yaratmak ve kamuoyu oluşturmak gibi niyetlerle dahi olsa çok hassas bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu nedenle, motivasyonunun görünürlük olduğu açıkça belli olan bu kişi ile ilgili açılan başlıklar ve girilen entry'leri de paylaşılan görseller sebebiyle yayından kaldırdık. Ayrıca, her ne kadar Ekşi Sözlük bir yer sağlayıcı olarak, tabi olduğu kanuna göre yer sağladığı içerikleri kontrol etmek ve hukuka aykırı içeriklerle yalnızca şikayet edildiği takdirde yayından çıkarmakla yükümlü olsa da, bu gibi hassas bir konuyla karşı karşıya olduğumuzdan hızlıca suç duyurusunda bulunduk. açılan yeni hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte konuya çok büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. her gün yeni bir suç duyurusu için hazırlık yapıyoruz. bizimle birlikte kullanıcılarımızın da suç duyurusunda bulunduklarını ve CİMER'e başvurduklarını biliyoruz. tüm kullanıcılarımıza kanun yoluna başvurma hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. suç duyurularımız sonucunda bu kişinin tespit edilip gereken cezayı almasını bekliyoruz."