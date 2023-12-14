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Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Erivan ile ilişkilere dair açıklama: 'Tarihi bir fırsat doğdu'
Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Erivan ile ilişkilere dair açıklama: 'Tarihi bir fırsat doğdu'
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Erivan'ın şartlı Azerbaycan-Ermenistan sınırından askerlerin eş zamanlı olarak çekilmesine ilişkin önerisinin Bakü için... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T17:52+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'de Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yakınlaşma için tarihi bir fırsat doğduğunu, Bakü ve Ankara'nın bölgedeki barış sürecini desteklediğini söyledi.Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bayramov, 70 günlük bir aradan sonra Kasım ayı sonunda Bakü'nün Erivan'dan barış anlaşmasına ilişkin yeni bir öneri paketi aldığını söyledi.Bayramov, "Elbette şimdi detaylarına girmek istemiyorum. Şu anda üzerinde çalışılıyor. Kısaca belirtmek isterim ki, bu belgeler, bu öneri paketi incelendiğinde, bunun Ermeni tarafının önceki yorumlarının bir tekrarı olmadığı, bu kez belirli bir ilerleme olduğu anlaşılıyor" dedi.Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Bakü ve Ankara'nın bölgede barış ve iyi komşuluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi gerektiğine inandığını belirterek "Beklentimiz Ermeni tarafının da aynı ruhla adımlar atmasıdır. Bu durumda olumlu sonuçların elde edilmesi çok gerçekçi olacaktır" dedi.Bayramov, Bakü'nün Ankara ve Erivan arasındaki yakınlaşmayı desteklediğini de vurguladı.Askerlerin çekilmesiAzerbaycan Dışişleri Bakanı, Erivan'ın şartlı Azerbaycan-Ermenistan sınırından askerlerin eş zamanlı olarak çekilmesine ilişkin önerisinin Bakü için kabul edilemez olduğunu belirtti.Bayramov "Sınırda anlaşma yokken askerler çekilirse, orada hiçbir şey olmayacağını kim garanti edebilir?" sorusunu sordu.Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan önceki gün yaptığı açıklamada Bakü ve Erivan'ın, Ermenistan'ın askerlerini sözde sınırdan çekme girişimini görüştüklerini söylemişti.Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesiTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi halinde Türkiye'nin de Ermenistan ile ilişkilerini normalleştireceğini vurguladı.Kalın, "Bölgede artık savaşa, çatışmaya yer olmadığına inanıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrara çok yakınız" diyerek Ankara'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son anlaşmayı takdirle karşıladığını belirtti.Fidan açıklamasında Bakü'nün iki ülke liderleri arasında halihazırda mutabık kalınan ilkeleri teyit etmesi halinde, yakın gelecekte bir barış anlaşmasının imzalanmasının çok gerçekçi olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/pasinyan-ermenistan-ile-turkiye-arasinda-demiryolu-baglantisini-kurmaya-hazir-1078452601.html
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azerbaycan, ceyhun bayramov, hakan fidan, türkiye, ermenistan
azerbaycan, ceyhun bayramov, hakan fidan, türkiye, ermenistan

Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Erivan ile ilişkilere dair açıklama: 'Tarihi bir fırsat doğdu'

17:52 14.12.2023 (güncellendi: 17:54 14.12.2023)
© AA / Sefa KaracanCeyhun Bayramov
Ceyhun Bayramov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA / Sefa Karacan
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Erivan'ın şartlı Azerbaycan-Ermenistan sınırından askerlerin eş zamanlı olarak çekilmesine ilişkin önerisinin Bakü için kabul edilemez olduğunu söyledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'de Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yakınlaşma için tarihi bir fırsat doğduğunu, Bakü ve Ankara'nın bölgedeki barış sürecini desteklediğini söyledi.
Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için tarihi bir fırsat doğdu. Fidan ile ben bu konuda tamamen hemfikiriz. Görüşmeler sırasında Azerbaycan tarafının görüşlerini, Ermenistan'ın bundan sonraki yorumlarını aktardım. Azerbaycan'ın bu konudaki tutumu yakın gelecekte sunulacak.

Bayramov, 70 günlük bir aradan sonra Kasım ayı sonunda Bakü'nün Erivan'dan barış anlaşmasına ilişkin yeni bir öneri paketi aldığını söyledi.
Bayramov, "Elbette şimdi detaylarına girmek istemiyorum. Şu anda üzerinde çalışılıyor. Kısaca belirtmek isterim ki, bu belgeler, bu öneri paketi incelendiğinde, bunun Ermeni tarafının önceki yorumlarının bir tekrarı olmadığı, bu kez belirli bir ilerleme olduğu anlaşılıyor" dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Bakü ve Ankara'nın bölgede barış ve iyi komşuluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi gerektiğine inandığını belirterek "Beklentimiz Ermeni tarafının da aynı ruhla adımlar atmasıdır. Bu durumda olumlu sonuçların elde edilmesi çok gerçekçi olacaktır" dedi.
Bayramov, Bakü'nün Ankara ve Erivan arasındaki yakınlaşmayı desteklediğini de vurguladı.

Askerlerin çekilmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Erivan'ın şartlı Azerbaycan-Ermenistan sınırından askerlerin eş zamanlı olarak çekilmesine ilişkin önerisinin Bakü için kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bayramov "Sınırda anlaşma yokken askerler çekilirse, orada hiçbir şey olmayacağını kim garanti edebilir?" sorusunu sordu.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan önceki gün yaptığı açıklamada Bakü ve Erivan'ın, Ermenistan'ın askerlerini sözde sınırdan çekme girişimini görüştüklerini söylemişti.

Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi halinde Türkiye'nin de Ermenistan ile ilişkilerini normalleştireceğini vurguladı.
Kalın, "Bölgede artık savaşa, çatışmaya yer olmadığına inanıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrara çok yakınız" diyerek Ankara'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son anlaşmayı takdirle karşıladığını belirtti.
Fidan açıklamasında Bakü'nün iki ülke liderleri arasında halihazırda mutabık kalınan ilkeleri teyit etmesi halinde, yakın gelecekte bir barış anlaşmasının imzalanmasının çok gerçekçi olduğunu belirtti.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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