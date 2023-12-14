https://sputniknews.com.tr/20231214/pasinyan-ermenistan-ile-turkiye-arasinda-demiryolu-baglantisini-kurmaya-hazir-1078452601.html

Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında demiryolu bağlantısı kurmaya hazırız

Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında demiryolu bağlantısı kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Erivan'ın Ermenistan ile Türkiye arasındaki demiryolu bağlantısını ve daha önce faaliyette olan iki otoyolu yeniden kurmaya hazır... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T11:45+0300

2023-12-14T11:45+0300

2023-12-14T11:46+0300

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paşinyan

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nahçıvan

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Ermenistan Başbakanı, her ülkenin kendi devlet kurumları aracılığıyla sınır ve gümrük kontrolünü, tüm altyapıların güvenliğini, kendi topraklarında taşınan yük ve yolcuların güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtti.Başbakan Nikol Paşinyan yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın Güney Kafkasya'daki iletişim engellerini kaldırmak için somut ve etkili adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.Paşinyan, "30 yılı aşkın bir süredir Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la olan sınırları kapalı ve bugün bölgedeki ulaşım iletişiminin önündeki engelleri kaldırma olasılıkları hakkında çok şey konuşuyor ve tartışıyoruz" dedi.Ermenistan Hükümet Başkanı, Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da yeni demiryolu bağlantıları kurmaya hazır olduğunu belirterek özellikle Kuzeydeki demiryolu hatları Azerbaycan'ın Gazah bölgesini Ermenistan'ın Tavuş bölgesine, Güneyde ise Azerbaycan'ın Batı bölgelerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanabileceğini ifade etti.Paşinyan açıklamasında, "Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan da kuzey güzergahı üzerinden bağlanabilir. Aynı durum Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki otoyollar için de geçerlidir. Bu otoyollar kuzey, orta ve güney güzergâhlarına sahip olabilir" sözlerini kaydetti.Ermenistan Başbakanı ayrıca Erivan'ın Ermenistan ile Türkiye arasındaki demiryolu bağlantısını ve daha önce faaliyette olan iki otoyolu yeniden kurmaya hazır olduğunu dile getirdi.Paşinyan, her ülkenin kendi devlet kurumları aracılığıyla sınır, gümrük kontrolü, tüm altyapıların güvenliği, taşınan yük ve yolcuların güvenliğini sağlaması gerektiğini zikretti.Paşinyan: Asker değişimi Bakü-Erivan ilişkilerinde başlangıç noktasıErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada, Bakü ve Erivan arasındaki asker değişiminin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde bir başlangıç noktası olarak kabul edilebileceğini söyledi.Azerbaycan ve Ermenistan arasında şartlı sınırda asker değişimi gerçekleşti. Bakü 32 Ermeni askeri serbest bırakırken, Erivan 2 Azeri askeri serbest bırakmıştı.Paşinyan, "Bundan sonra gelecek tüm haberlerin Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olasılığını güçlendirmesini sağlamak için en azından çaba gösterebileceğiz" dedi.Paşinyan açıklamasında Bakü'nün iki ülke liderleri arasında halihazırda mutabık kalınan ilkeleri teyit etmesi halinde, yakın gelecekte bir barış anlaşmasının imzalanması çok gerçekçi olduğunu vurguladı.7 Aralık'ta Bakü ve Erivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yönetimi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ofisi tarafından yayınlanan ve iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde ilişkileri normalleştirme ve bir barış anlaşmasına varma niyetini bildiren ortak bir açıklama yayımlanmıştı. Ayrıca taraflar 'iki ülke arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi için somut adımlar atılması' konusunda mutabık kalmıştılar.Belgede ayrıca Ermenistan'ın iyi niyet göstergesi olarak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna (COP29) Azerbaycan'ın adaylığı lehine adaylığını geri çekmişti.Askeri personel değişimi niyeti konusu da belgede yer almıştı.Paşinyan: Ermenistan bölgede ulaşımı açmak için somut adımlar atmaya hazırPaşinyan Ermenistan'ın bölgede ulaşımın geliştirilmesi için için etkili ve somut adımlar atmaya hazır olduğunu dile getirdi.Paşinyan açıklamasında, Erivan'ın ulaşım iletişimini açmaya yönelik yaklaşımlarının 'Dünyanın Kavşak Noktası' konseptinde yansıtıldığını belirtirken bu girişimin hayata geçirilmesinin bölge ülkelerine daha fazla fırsat sağlayacağından ve Ermenistan'ın denize erişimini güvence altına alacağından emin olduğunu vurguladı.Paşinyan konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'la olan demiryolu bağlantılarını sadece restore etmeye değil, aynı zamanda yenilerini inşa etmeye de hazır olduklarını vurgulayarak özellikle Kuzey yönünde Gazah'ı Ermenistan'ın Tavuş bölgesine bağlayacak bir yoldan, güney yönünde ise diğer şeylerin yanı sıra Azerbaycan'ın Batı bölgelerini Nahçıvan'a bağlayacak bir şube hattından bahsettiğini dile getirdi.Başbakan ayrıca kuzey, orta ve güney yönlerinden geçebilecek karayollarının kullanımına da dikkat çekerek böylece Ermenistan'ın Kuzey ile Güney, Doğu ile Batı arasında bir bağlantı haline gelebileceğinin altını çizdi.Paşinyan konuşmasında "Türkiye ile demiryolu ve otoyolları açmak için aynı istekliliği gösteriyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/ermenistan-ve-guney-kibris-rum-yonetimi-savunma-alaninda-isbirligi-yapacaklar-1078360772.html

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ermenistan, azerbaycan, paşinyan, ilham aliyev, türkiye, demiryolu, kafkasya, nahçıvan