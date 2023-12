https://sputniknews.com.tr/20231214/dis-politika-uzmani-sambur-putinin-gazze-destegi-erdoganin-elini-kuvvetlendirir-1078473239.html

Dış politika uzmanı Sambur: Putin’in Gazze desteği Erdoğan'ın elini kuvvetlendirir

Dış politika uzmanı Sambur: Putin’in Gazze desteği Erdoğan'ın elini kuvvetlendirir

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Yıllık değerlendirme toplantısında “Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor” sözlerini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T17:16+0300

2023-12-14T17:16+0300

2023-12-14T17:16+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

putin ile direkt hat

putin-erdoğan görüşmesi

moskova. kremlin. putin

cumhurbaşkanı

gazze

gazze şeridi

filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075174570_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d4add4cce38bdbf4c4d28ba8630c8e53.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında Bir muhabirin İsrail-Filistin çatışması konusundaki sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze, Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren liderlerden biri olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı "Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin. Zira olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.Gazze konusunda açıklamada bulunan Putin, "Biz de Türkiye gibi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören BM kararının uygulanmasından yanayız. İsrail-Filistin sorununun çözümü için gereken temel koşulları sağlamalıyız" dedi.Bu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:‘Türkiye, Rusya ile daha iyi anlaşıyor’Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeni yılın başında Türkiye’ye geleceğini açıklamasını da değerlendiren Sambur “Putin, Türkiye’den ve Erdoğan’dan bir müttefik olarak söz ediyor. Türkiye ve Erdoğan’dan her türlü konuda yakın işbirliği yapabilecekleri, her an konuşabilecekleri bir lider ve ülke olarak söz ediyor. Türkiye ile bu diyaloğun çok önemli olduğunu özellikle vurguluyor. Onun için Putin daha önce Erdoğan ile görüşmek istediğini fakat programlarının uygun olmadığı ama her an görüşmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu da Türkiye ve Rusya ilişkilerinin ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı ile görüşemeyen Erdoğan’ın Rusya Lideri Putin her an görüşebileceği görülüyor. Arada bir bürokrasi olmadan çok rahat konuşabilen iki lider portresi çıkıyor ortaya. Bu da Erdoğan’ın Biden ve ABD’den ziyade Rusya ve Putin ile daha iyi anlaştığını göstermesi açısından çok ilginç bir durum” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-olasi-turkiye-ziyareti-icin-tarih-verdi--1078466400.html

türkiye

gazze

gazze şeridi

filistin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

erdoğan putin ne zaman görüşecek,rusyanın filistin politikası,rusya ve türkiye filistinde birlikte mi hareket ediyor,putin erdoğan için ne dedi,putinden erdoğana övgü,putin erdoğan ilişkileri,rusya filitin için ne dedi,filistin konsunda rusyanın tutumu,erdoğan putin ilişkileri,erdoğan putin ile görüştü,putin erdoğan için ne söyledi