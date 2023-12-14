https://sputniknews.com.tr/20231214/dis-politika-uzmani-sambur-putinin-gazze-destegi-erdoganin-elini-kuvvetlendirir-1078473239.html
Dış politika uzmanı Sambur: Putin’in Gazze desteği Erdoğan'ın elini kuvvetlendirir
Dış politika uzmanı Sambur: Putin’in Gazze desteği Erdoğan'ın elini kuvvetlendirir
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Yıllık değerlendirme toplantısında “Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor” sözlerini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T17:16+0300
2023-12-14T17:16+0300
2023-12-14T17:16+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
putin ile direkt hat
putin-erdoğan görüşmesi
moskova. kremlin. putin
cumhurbaşkanı
gazze
gazze şeridi
filistin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında Bir muhabirin İsrail-Filistin çatışması konusundaki sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze, Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren liderlerden biri olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı "Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin. Zira olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.Gazze konusunda açıklamada bulunan Putin, "Biz de Türkiye gibi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören BM kararının uygulanmasından yanayız. İsrail-Filistin sorununun çözümü için gereken temel koşulları sağlamalıyız" dedi.Bu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:‘Türkiye, Rusya ile daha iyi anlaşıyor’Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeni yılın başında Türkiye’ye geleceğini açıklamasını da değerlendiren Sambur “Putin, Türkiye’den ve Erdoğan’dan bir müttefik olarak söz ediyor. Türkiye ve Erdoğan’dan her türlü konuda yakın işbirliği yapabilecekleri, her an konuşabilecekleri bir lider ve ülke olarak söz ediyor. Türkiye ile bu diyaloğun çok önemli olduğunu özellikle vurguluyor. Onun için Putin daha önce Erdoğan ile görüşmek istediğini fakat programlarının uygun olmadığı ama her an görüşmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu da Türkiye ve Rusya ilişkilerinin ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı ile görüşemeyen Erdoğan’ın Rusya Lideri Putin her an görüşebileceği görülüyor. Arada bir bürokrasi olmadan çok rahat konuşabilen iki lider portresi çıkıyor ortaya. Bu da Erdoğan’ın Biden ve ABD’den ziyade Rusya ve Putin ile daha iyi anlaştığını göstermesi açısından çok ilginç bir durum” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/putin-olasi-turkiye-ziyareti-icin-tarih-verdi--1078466400.html
türkiye
gazze
gazze şeridi
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Osman Nuri Cerit
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Dış politika uzmanı Sambur: Putin’in Gazze desteği Erdoğan'ın elini kuvvetlendirir
Özel
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Yıllık değerlendirme toplantısında “Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor” sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur bu desteğin önemine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında Bir muhabirin İsrail-Filistin çatışması konusundaki sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze, Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren liderlerden biri olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı "Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin. Zira olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Gazze konusunda açıklamada bulunan Putin, "Biz de Türkiye gibi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören BM kararının uygulanmasından yanayız. İsrail-Filistin sorununun çözümü için gereken temel koşulları sağlamalıyız" dedi.
Bu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:
“Putin’in yıllık değerlendirme toplantısı, dünyadaki durum açısından çok kritik bir dönemde gerçekleşti. Bir tarafta Putin Ukrayna savaşının tarafı olan ülkenin lideri öbür tarafta, İsrail - Hamas arasındaki savaşta çok önemli roller oynayan bir ülkenin lideri. Bu programda Putin doğal olarak her iki savaşla ilgili pozisyonunu net olarak ifade ediyor. Batının hem Ukrayna savaşında hem de Gazze savaşında aldığı pozisyondan aldığı rahatsızlığı ifade ediyor. Buna karşılık Türkiye’nin takındığı tutumdan memnuniyetini dile getiriyor. Putin’in Hamsa ve İsrail ile konuşabilen bir isim. Putin’in Filistin sorununu çözüm konusunda; BM kararları çerçevesinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet vurgusunu yapması çok önemli. Bu Türkiye’nin de ortaya koyduğu anlayış ile örtüşüyor. Türkiye ve Rusya, Hamas-İsrail çatışmasının başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması konusunda ortak bir anlayışa sahipler. Türkiye’nin ve Erdoğan’ın Hamas ile kurduğu ilişki ve Gazze savaşına gösterdiği yakın ilginin Rusya ve Putin’in yakından takip ettiğini görüyoruz. Rusya Türkiye’nin Gazze savaşındaki aktif pozisyonunu olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Bunu bir fırsat olarak sunuyor. Gazze savaşında Türkiye’nin ve Erdoğan’ın tutumunun Putin tarafından en üst düzeyde bu kadar güçlü ifadelerle değerlendirilmesi uluslararası topluma verilen bir mesaj. Gazze savaşının çözümlenmesinde Türkiye’nin bir liderlik yapabileceği şeklindeki bir mesajı Putin Rusya lideri olarak veriyor. Rusya liderinin bu mesajı Türkiye’nin diplomatik ve insani aktivitelerinde elini çok güçlenmesini sağlıyor.”
‘Türkiye, Rusya ile daha iyi anlaşıyor’
Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeni yılın başında Türkiye’ye geleceğini açıklamasını da değerlendiren Sambur “Putin, Türkiye’den ve Erdoğan’dan bir müttefik olarak söz ediyor. Türkiye ve Erdoğan’dan her türlü konuda yakın işbirliği yapabilecekleri, her an konuşabilecekleri bir lider ve ülke olarak söz ediyor. Türkiye ile bu diyaloğun çok önemli olduğunu özellikle vurguluyor. Onun için Putin daha önce Erdoğan ile görüşmek istediğini fakat programlarının uygun olmadığı ama her an görüşmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu da Türkiye ve Rusya ilişkilerinin ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı ile görüşemeyen Erdoğan’ın Rusya Lideri Putin her an görüşebileceği görülüyor. Arada bir bürokrasi olmadan çok rahat konuşabilen iki lider portresi çıkıyor ortaya. Bu da Erdoğan’ın Biden ve ABD’den ziyade Rusya ve Putin ile daha iyi anlaştığını göstermesi açısından çok ilginç bir durum” ifadesini kullandı.