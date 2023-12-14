https://sputniknews.com.tr/20231214/bati-basini-nato-ukraynanin-artik-batinin-ilgi-odagi-olmadigini-itiraf-etti-1078477460.html
Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
CNN, NATO Ukrayna konusunun artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını kabul ettiğini, Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varılamamasının bunun göstergesi olduğunu... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T18:05+0300
2023-12-14T18:05+0300
2023-12-14T18:05+0300
ukrayna krizi
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nato
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CNN’de yer alan haberde, AB ülkelerinin Kiev'e yardımın devamı konusunda anlaşabileceği, ancak Ukraynalı ve Batılı yetkililerin, en büyük korkularının gerçeğe dönüştüğüne, yani mevcut zorluklar karşısında artık herkesin Ukrayna’dan yorulduğuna inandıkları vurgulandı.Ukrayna ile doğrudan çalışan üst düzey bir NATO yetkilisinin, bunun uzun vadeli olumsuz eğilimin bir parçası olduğunu ve Ukrayna’nın artık Batı'nın ilgi odağında olmadığını söylediği aktarıldı.Google Trends'in pazartesi günü yayınladığı verilere göre Ukrayna, 2023'ün en popüler 10 haber aramasında yer almazken, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar en çok aranan konu oldu.Daha önce Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.Buna ek olarak, Kiev’e askeri destek için 2024'te Avrupa Barış Fonu'ndan 5 milyar euro tahsis edilmesi ve 2024-2027 yılları arasında 50 milyar euroluk makro-mali yardım da dahil olmak üzere, AB'nin Ukrayna'ya ilişkin tüm kararları Macaristan tarafından engelleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiy-abdde-alenen-asagilandi-1078470862.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, cnn, batı, google trends
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, cnn, batı, google trends
Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
CNN, NATO Ukrayna konusunun artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını kabul ettiğini, Kiev'e yardım konusunda anlaşmaya varılamamasının bunun göstergesi olduğunu belirtti.
CNN’de yer alan haberde, AB ülkelerinin Kiev'e yardımın devamı konusunda anlaşabileceği, ancak Ukraynalı ve Batılı yetkililerin, en büyük korkularının gerçeğe dönüştüğüne, yani mevcut zorluklar karşısında artık herkesin Ukrayna’dan yorulduğuna inandıkları vurgulandı.
Ukrayna ile doğrudan çalışan üst düzey bir NATO yetkilisinin, bunun uzun vadeli olumsuz eğilimin bir parçası olduğunu ve Ukrayna’nın artık Batı'nın ilgi odağında olmadığını söylediği aktarıldı.
Google Trends'in pazartesi günü yayınladığı verilere göre Ukrayna, 2023'ün en popüler 10 haber aramasında yer almazken, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar en çok aranan konu oldu.
Daha önce Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.
Buna ek olarak, Kiev’e askeri destek için 2024'te Avrupa Barış Fonu'ndan 5 milyar euro tahsis edilmesi ve 2024-2027 yılları arasında 50 milyar euroluk makro-mali yardım da dahil olmak üzere, AB'nin Ukrayna'ya ilişkin tüm kararları Macaristan tarafından engelleniyor.