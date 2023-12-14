https://sputniknews.com.tr/20231214/basibos-kopeklerin-saldirisina-ugrayan-cocuk-solunum-makinesinden-ayrildi-1078472772.html

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk solunum makinesinden ayrıldı

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk solunum makinesinden ayrıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi ve solunum... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T17:03+0300

2023-12-14T17:03+0300

2023-12-14T17:03+0300

türkiye

ankara

köpek

saldırı

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Hacettepe Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, köpek saldırısı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde izlenen 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi. Öte yandan, uyandırılan Yılmaz solunum makinesinden de ayrıldı. Hastanın bilincinin açık olduğu ifade edilirken, organ yetmezliğinin bulunmadığı vurgulandı. Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html

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