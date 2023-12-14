https://sputniknews.com.tr/20231214/bakan-tunctan-somali-cumhurbaskaninin-oglunun-karistigi-kaza-ile-ilgili-aciklama-1078450368.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama
Bakan Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T11:11+0300
2023-12-14T11:11+0300
2023-12-14T12:00+0300
türkiye
yılmaz tunç
somali
savcı
avukat
halil umut meler
adalet bakanlığı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.Bakan Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek yargılama sürecine katılacağını söyledi.“Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir.” diyen Bakan Tunç, bu konuda Somali makamlarıyla resmi temasların sürdüğünü söyledi.Meler'e saldırıHafta başında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya da değinen Bakan Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğunu söyledi.Bakan Tunç, yeni düzenlemeler için çalışmaların başladığını söyledi.'Soruşturma başladı'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında konuştu. Bakan Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/savci-odasindaki-fotografini-paylasan-avukat-tekisik-istedigim-gibi-girer-cikarim-1078449237.html
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yılmaz tunç, somali, savcı, avukat, halil umut meler, adalet bakanlığı
yılmaz tunç, somali, savcı, avukat, halil umut meler, adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama
11:11 14.12.2023 (güncellendi: 12:00 14.12.2023)
Bakan Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek yargılama sürecine katılacağını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek yargılama sürecine katılacağını söyledi.
“Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir.” diyen Bakan Tunç, bu konuda Somali makamlarıyla resmi temasların sürdüğünü söyledi.
Hafta başında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya da değinen Bakan Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bakan Tunç, yeni düzenlemeler için çalışmaların başladığını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında konuştu. Bakan Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.