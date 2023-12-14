https://sputniknews.com.tr/20231214/bakan-tunctan-somali-cumhurbaskaninin-oglunun-karistigi-kaza-ile-ilgili-aciklama-1078450368.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama

Bakan Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T11:11+0300

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türkiye

yılmaz tunç

somali

savcı

avukat

halil umut meler

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.Bakan Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası yurt dışına çıkan Somali liderinin oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek yargılama sürecine katılacağını söyledi.“Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim vazifemizdir.” diyen Bakan Tunç, bu konuda Somali makamlarıyla resmi temasların sürdüğünü söyledi.Meler'e saldırıHafta başında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya da değinen Bakan Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğunu söyledi.Bakan Tunç, yeni düzenlemeler için çalışmaların başladığını söyledi.'Soruşturma başladı'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında konuştu. Bakan Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231214/savci-odasindaki-fotografini-paylasan-avukat-tekisik-istedigim-gibi-girer-cikarim-1078449237.html

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yılmaz tunç, somali, savcı, avukat, halil umut meler, adalet bakanlığı