https://sputniknews.com.tr/20231214/savci-odasindaki-fotografini-paylasan-avukat-tekisik-istedigim-gibi-girer-cikarim-1078449237.html

Savcı odasında fotoğrafını paylaşan avukat Tekışık: 'İstediğim gibi girer çıkarım'

Savcı odasında fotoğrafını paylaşan avukat Tekışık: 'İstediğim gibi girer çıkarım'

İstanbul'da avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde savcı odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflar tepki... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

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İstanbul Barosu'na üye olan avukat Buket Nurşah Tekışık, Instagram hesabından "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla fotoğraflar paylaştı. Hesabını kapattıÇağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çekildiği öne sürülen fotoğraflar tepkiye neden oldu. Tekışık, tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.Tekışık, Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:'İstediğim gibi girer çıkarım'"Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin" diyen Tekışık, "Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor. Herkes gibi sosyal medyayı kullanıyorum ama çok farklı algı yaratıldı. Bu fotoğrafı çektirirken de paylaşırken de böyle bir düşüncem olmadı. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar" dedi.Öte yandan avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği savcı hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/dilan-polatin-intihar-edecegi-iddiasina-avukatindan-aciklama-1077846006.html

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