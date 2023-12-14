https://sputniknews.com.tr/20231214/bakan-simsek-bu-sene-bazi-vergilerde-artisa-gittik-seneye-olmayacak-1078446185.html

Bakan Şimşek: Bu sene bazı vergilerde artışa gittik, seneye olmayacak

Bakan Şimşek: Bu sene bazı vergilerde artışa gittik, seneye olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu sene temmuzda depremin yaralarını sarmak için bazı vergilerde artışa gittik. Bu artışlar seneye olmayacak” dedi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T09:26+0300

2023-12-14T09:26+0300

2023-12-14T09:36+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

enflasyon

dezenflasyon

zam

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet’e açıklamalarda bulundu.Şimşek uygulanan öngörülebilir ve kurala dayalı politikaların, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı Türkiye’nin direncini artırdığını, aynı zamanda Türkiye’ye diğer ülkeler arasında pozitif bir şekilde ayrışma imkânı tanıdığını vurguladı. 'Ülkemiz risk primi azaldı'Fiyat istikrarı, mali disiplin ve yapısal dönüşümün ana hedefler olarak öne çıktığını kaydeden Şimşek, “Bu programın uygulanması uluslararası alanda da güven uyandırdı, somut sonuçları görmeye başladık. Risk primimizdeki düşüş, uluslararası sermaye girişlerindeki ivme kazanma, rezervlerimizdeki artış ve döviz kuru oynaklığının azalması bu başarının göstergeleridir. Ülkemizin risk primini gösteren CDS Mayıs’ta 700 baz puanın üzerindeydi, 13 Aralık itibarıyla 319 baz puana düştü. Türkiye dahil gelişmekte olan 22 ülkenin CDS risk primi mayısa kıyasla ortalama 74 baz puan azalırken, ülkemiz risk priminde bunun çok üzerinde 370 baz puandan fazla bir azalış oldu” diye konuştu.'Kur oynaklığı azaldı'Kur oynaklığının azaldığını dile getiren Şimşek, not görünümünün de iyileştiğini söyledi. Büyümede yeniden dengelenmenin başladığını, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alındığını ifade eden Şimşek, “Cari açık azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık ekim ayında mayısa göre 9.6 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi ve 50.7 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi. Bankalar ve şirketlerin de son dönemde uluslararası finans piyasalarında aktif olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Bankaların uluslararası piyasalarda yaptığı ihraçlara yoğun talep var. Ocak-mayıs döneminde tahvil dahil, dış borç çevirme oranı yüzde 96 iken, haziran-ekim döneminde bu oran yüzde 141’ye yükseldi. Bankacılık dışı özel sektöre baktığımızda da benzer bir tablo var. Ocak-mayıs döneminde tahvil dahil dış borç çevirme oranı yüzde 74 iken, haziran-ekimde yüzde 109’a çıktı” değerlendirmesini yaptı.'KKM'de 654 milyar dolar azalış'Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış olduğunu kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:Kripto çalışması son aşamadaŞimşek, kripto varlıklara ilişkin yasa çalışmasında son aşamaya gelindiğini de belirterek, öncelikle tanım yapılacağını kaydetti. Şimşek, SPK yasasında da değişikliğe gidileceğini dile getirdi ve “Kripto varlıklar ‘değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar’ şeklinde tanımlanıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılıyor. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler öngörülüyor” diye konuştu.'İndirimleri gözden geçiriyoruz'Mehmet Şimşek ile sohbetin bir başka konu başlığı da vergiler oldu. Temel vergi yasalarını gözden geçirdiklerini ve gerekli reformları yapacaklarını dile getiren Şimşek, “Çalışmalarımızı vergi tabanının genişletilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergilendirmede basitlik sağlanması, etkin olmayan istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunun artırılması, vergi güvenliğinin artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki başlıklarında yürütüyoruz. OVP’de yer verdiğimiz gibi vergi mevzuatımızda yer alan tüm istisna ve indirimleri gözden geçiriyoruz” dedi.'Seneye vergilerde artış olmayacak'Şimşek, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren güçlü bir dezenflasyon olacağının altını çizdi. Nedenini ise şöyle açıkladı: Şimşek, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hakkında da bir çalışma yaptıklarını söyledi. Yeniden değerleme oranının yüzde 58 civarında olduğunu hatırlatan Şimşek, bazı hususlarda hedef enflasyonun alınıp alınmayacağına yönelik bir çalışma yürüttüklerini de anlattı. Prensipte hedef enflasyonun esas olduğunu ancak gelir etkisi gibi konuların da dikkate alınacağını vurgulayan Şimşek, enflasyon etkisi düşük kalemlerde yeniden değerlenmenin esas alınması, yüksek kalemlerde ise Merkez Bankası’nın hedef enflasyonunun dikkate alınmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü kaydetti.Yat ve kotralardan harç alınacakŞimşek, kamuoyundan gelen KDV oranları artırılırken yatlardan vergi alınmamasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, “Eleştirileri dikkate alıyoruz” yanıtı verdi. Meclis gündemindeki torba yasa teklifinde bu konuda adımlar atıldığını söyleyen Şimşek, “Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler bağlama kütüğüne kayıtlı taşıtlar için, bunların ruhsatnamelerinden araçların boylarına göre tıpkı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi her yıl harç alacağız. Esasen, özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler beygir gücü ve yaş durumuna göre MTV’ye tabiydi. 2009’da MTV yerine ruhsat ve vize harcı alınması yönünde düzenlemeler yapıldı. 2017’de vize harcı da kaldırılarak ruhsat harcı alınmaya devam edildi. Bu defa yaptığımız düzenleme ile vize harcının her yıl alınması ve diğer harçların da tutarlarının güncellenmesi sağlanıyor” diye konuştu. Bakan Şimşek, münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetlerinde kullanılanlardan harç alınmadığını da kaydetti.

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, enflasyon, dezenflasyon, zam