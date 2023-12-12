https://sputniknews.com.tr/20231212/bakan-simsek-duyurdu-uzmani-uyardi-2024te-kirada-yeni-sistem-devreye-alinacak-1078360542.html
Bakan Şimşek duyurdu, uzmanı uyardı: 2024'te kirada yeni sistem devreye alınacak
Bakan Şimşek duyurdu, uzmanı uyardı: 2024'te kirada yeni sistem devreye alınacak
Yeni düzenlemeler sonrası konut kira fiyatlarında 3 yıl sonra ilk kez gerileme yaşandı. Bakan Şimşek, kira fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T14:22+0300
2023-12-12T14:22+0300
2023-12-12T14:22+0300
ekonomi
kira
mehmet şimşek
ev
ev sahibi
sözleşme
kira bedeli
kira sözleşmesi
e-kontrat sistemi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira fiyatlarındaki gerilemelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladığını belirten Şimşek, "2024’te konut arzı daha da artacak" dedi. Ayrıca, “Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" ifadelerini kullandı.Konut arzında yaşanan sıkıntılar ve enflasyonist ortamın da getirdiği ekonomik nedenler ile özellikle büyükşehirlerde 10 katına kadar durmaksızın artan konut kiralarında 3 yıl sonra ilk kez gerileme yaşandı.Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklama fiyatları düşüren 5 nedeni açıkladı. Özelmacıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Yünde 10-20 arasında gerileme var3 Büyükşehir'de kiralar ne durumda?2024'te e-kontrat sistemi devreye giriyor2024 yılı itibarıyla e-kontrat sistemi devreye alınacak. Mal sahibi ve kiracılar arasındaki kontratlar e-Devlet sistemi üzerine entegre edilecek. Bu sistem üzerinden kiralar çok daha net bir şekilde oluşturulmuş olacak. 2024’ün gayrimenkul tarihine önemli bir yıl olarak gireceğini söyleyebiliriz. E-kontrat sistemi yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından sisteme istenebilecek. Kiraların fahiş oranda artmasının önünde bir haritasal değer sistemi görmüş olacağız."
https://sputniknews.com.tr/20231212/bakan-simsek-kiralarda-gerileme-basladi-1078350329.html
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kiracı binaya ait hangi masraflardan sorumlu tutuluyor, bozulan asansörün masraflarını kiracı mı öder, tesisatın tamiratı kiracıya mı aittir, tadilat masrafları konusunda yaşanan uyuşmazlıkta arabulucuya hangi tarafın gitmesi gerekiyor, kombi bakımı kiracıya mı ait, çatı onarım masraflarını kiracı mı ev sahibi mi öder, e-kontrat ne demek, e-sözleşme, e kontrat nedir, dijital sözleşme, kira e-devlet, kira kontrat örneği, kira sözleşmesi, kira artış oranı
kiracı binaya ait hangi masraflardan sorumlu tutuluyor, bozulan asansörün masraflarını kiracı mı öder, tesisatın tamiratı kiracıya mı aittir, tadilat masrafları konusunda yaşanan uyuşmazlıkta arabulucuya hangi tarafın gitmesi gerekiyor, kombi bakımı kiracıya mı ait, çatı onarım masraflarını kiracı mı ev sahibi mi öder, e-kontrat ne demek, e-sözleşme, e kontrat nedir, dijital sözleşme, kira e-devlet, kira kontrat örneği, kira sözleşmesi, kira artış oranı
Bakan Şimşek duyurdu, uzmanı uyardı: 2024'te kirada yeni sistem devreye alınacak
Yeni düzenlemeler sonrası konut kira fiyatlarında 3 yıl sonra ilk kez gerileme yaşandı. Bakan Şimşek, kira fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladığını belirtti. Sektör temsilcileri düşüşün 5 nedenini açıklarken, 2024 yılında e-kontrat sisteminin devreye alınacağı bilgisini paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira fiyatlarındaki gerilemelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladığını belirten Şimşek, "2024’te konut arzı daha da artacak" dedi. Ayrıca, “Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" ifadelerini kullandı.
Konut arzında yaşanan sıkıntılar ve enflasyonist ortamın da getirdiği ekonomik nedenler ile özellikle büyükşehirlerde 10 katına kadar durmaksızın artan konut kiralarında 3 yıl sonra ilk kez gerileme yaşandı.
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklama fiyatları düşüren 5 nedeni açıkladı. Özelmacıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Konut kredilerindeki yüksek faiz oranları, son dönemde satılamayan gayrimenkullerin kiralık olarak sunulmasında önemli etkileri oldu diyebiliriz. Kiralık konut piyasasını etkileyen 5 ana faktör var. Bunlardan bir tanesi evlenme sayıları. Yeni konut ihtiyacı özellikle evlilik döneminde daha yoğun bir talep gösteriyor. Evlenme sezonu pandemiden sonra çok yoğun olarak gerçekleşmişti. Artık evlenme sezonunun nispeten geride kaldığını söyleyebiliriz. Evlenme sayılarındaki düşüşle beraber kiralık konut talebinde bir daralmadan bahsedebiliyoruz.
İkincisi öğrenciler: Öğrenciler açısından üniversite yerleştirmesi tamamlandı. Öğrenciler için barınma problemi yurtlar ve öğrenci evleri tarafından karşılanmış durumda. Öğrenciler tarafındaki talep de eylül-ekim ayı itibarıyla geriledi diyebiliyoruz.
Üçüncüsü ise yabancılar veya iç göç olarak gösterilebilir. Yabancılar kısmında uygulanan politikalar nedeniyle birçok yabancının sürelerinin sona erdiği, ihraç edildiğini, bazı bölgelerde oturumların kapatıldığı vb nedenlerle konutların yabancılara verilememesinin bir etkisi var. Bu boş konut arzına etki ediyor hem de konut fiyatlarında düşüşe neden oluyor.
Dördüncü etken son dönemde konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle mal sahiplerinin satamadıkları konutları kiraya çevirmesi etkisi denilebilir.
Beşinci etken olarak da kısa dönemli kiralamalara getirilen yasal düzenlemeler. Son 2 yılda kısa dönemli kiralamalarda kiralık daire sayısı ilan tarafında yüzde 50’nin üzerinde artmıştı. 1 Ocak itibarıyla başlayacak kısa dönemli kiralamalarda şartların değişmesi, kat maliklerinden alınacak muafakatlar, 100 günden kısa sürekli kiralamaların mevzuata tabi olacak olması ciddi anlamda yeni kiralık daire arzının piyasaya çıkmasına neden oldu diyebiliyoruz.
Yünde 10-20 arasında gerileme var
"Kiralık daire sayıları arttıkça kira fiyatları da geri çekilmeye başladı. Geri çekilmeler son birkaç haftada daha da yoğunlaştı diyebiliriz. Kış sezonu devam ediyor. Mal sahipleri için aidat yükü önemli bir etken. Bazı sitelerde daireler boş olsa bile merkezi sistemler nedeniyle aidat vb giderlerin malikler tarafından ödenmesi gerekiyor. Son 3 aydır kira fiyatları artmıyordu özellikle birkaç haftadır kira fiyatlarında yüzde 15-20 seviyelerinde bir gerileme var diyebiliyoruz."
3 Büyükşehir'de kiralar ne durumda?
"Üç büyükşehir tarafında incelersek İstanbul’da ortalama konut kiralarında metrekare kira ortalamasının 150 TL seviyesinde olduğunu, son 1 yılda yüzde 80’e yakın kiraların yükseldiğini söylemek mümkün. Ankara’da kiralar son 1 yılda yüzde 150 arttı. Deprem sonrasında Ankara’nın güvenilir olması, kiraların cazip olması ortalama metrekare kira bedellerinin 100 TL seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. İzmir’de kiralar ortalama son 1 yılda yüzde 120 artarken, kira metrekare değeri 140 TL seviyelerine ulaştı. İstanbul’da 100 metrekare bir daire 15 bin TL ise Ankara’da 10 bin TL, İzmir’de 14 bin TL ortalamasında diyebiliriz."
2024'te e-kontrat sistemi devreye giriyor
2024 yılı itibarıyla e-kontrat sistemi devreye alınacak. Mal sahibi ve kiracılar arasındaki kontratlar e-Devlet sistemi üzerine entegre edilecek. Bu sistem üzerinden kiralar çok daha net bir şekilde oluşturulmuş olacak. 2024’ün gayrimenkul tarihine önemli bir yıl olarak gireceğini söyleyebiliriz. E-kontrat sistemi yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından sisteme istenebilecek. Kiraların fahiş oranda artmasının önünde bir haritasal değer sistemi görmüş olacağız."