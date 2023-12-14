https://sputniknews.com.tr/20231214/adanada-kahve-zincirine-pompali-tufekle-saldirinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1078466767.html

Adana'da kahve zincirine pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da kahve zincirine pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da dün meydana gelen olayda, ünlü kahve zinciri Starbucks'a pompalı tüfekle saldırılmıştı. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Müşteriler... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T14:44+0300

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türkiye

israil

protesto

starbucks

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Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı.Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Valilik açıklama yaptıAdana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi.Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231122/kahve-zincirindeki-musteriler-arasinda-israil-protestosu-kavgasi-cikti-1077671970.html

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israil, protesto, starbucks