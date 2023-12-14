https://sputniknews.com.tr/20231214/adanada-kahve-zincirine-pompali-tufekle-saldirinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1078466767.html
Adana'da kahve zincirine pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da kahve zincirine pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da dün meydana gelen olayda, ünlü kahve zinciri Starbucks'a pompalı tüfekle saldırılmıştı. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Müşteriler... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T14:44+0300
2023-12-14T14:44+0300
2023-12-14T14:44+0300
türkiye
israil
protesto
starbucks
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Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı.Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Valilik açıklama yaptıAdana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi.Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/kahve-zincirindeki-musteriler-arasinda-israil-protestosu-kavgasi-cikti-1077671970.html
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israil, protesto, starbucks
israil, protesto, starbucks
Adana'da kahve zincirine pompalı tüfekle saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da dün meydana gelen olayda, ünlü kahve zinciri Starbucks'a pompalı tüfekle saldırılmıştı. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Müşteriler korku ile işte böyle kaçtı. Yakalanan şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı.
Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.