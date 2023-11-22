https://sputniknews.com.tr/20231122/kahve-zincirindeki-musteriler-arasinda-israil-protestosu-kavgasi-cikti-1077671970.html
Kahve zincirindeki müşteriler arasında 'İsrail protestosu' kavgası çıktı
Kahve zincirindeki müşteriler arasında 'İsrail protestosu' kavgası çıktı
Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T15:37+0300
2023-11-22T15:37+0300
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türkiye
israil
protesto
kahveci
protesto gösterisi
kavga
filistin
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İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı. İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunanlar müdahale etti.
türkiye
israil
filistin
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kavga
kavga
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israil, protesto, kahveci, protesto gösterisi, kavga, filistin, видео
israil, protesto, kahveci, protesto gösterisi, kavga, filistin, видео
Kahve zincirindeki müşteriler arasında 'İsrail protestosu' kavgası çıktı
15:37 22.11.2023 (güncellendi: 15:53 22.11.2023)
Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı.
İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunanlar müdahale etti.