https://sputniknews.com.tr/20231122/kahve-zincirindeki-musteriler-arasinda-israil-protestosu-kavgasi-cikti-1077671970.html

Kahve zincirindeki müşteriler arasında 'İsrail protestosu' kavgası çıktı

Kahve zincirindeki müşteriler arasında 'İsrail protestosu' kavgası çıktı

Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T15:37+0300

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türkiye

israil

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filistin

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İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı. İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunanlar müdahale etti.

türkiye

israil

filistin

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